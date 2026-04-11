El mediocampista mexicano continúa acumulando minutos en LaLiga, aunque el conjunto colchonero alineó un equipo alternativo debido a su compromiso en la Champions League

Obed Vargas no es titular en el Atlético de Madrid, pero la buena noticia es que juega y bastante en los equipos alternativos que manda el técnico Diego Simeone. El mediocampista mexicano jugó los 90 minutos, en la derrota colchonera 2-1 ante Sevilla como visitante.

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Resultado con el que el conjunto rojiblanco dejó escapar el tercer lugar de la tabla general en España, el cual no pudo recuperar a manos del Villareal, ya que el Submarino Amarillo tiene 58 puntos, mientras que el Atleti se quedó en 57.

Para este juego, el Cholo Simeone mandó a una versión ‘B’ de su equipo, ya que el principal se lo guardó para la vuelta de cuartos de Champions League a media semana ante Barcelona, en una serie en la que lleva ventaja de dos goles.

Entonces, en ese equipo alternativo apareció una vez más Obed Vargas, quien disputó los 90 minutos y el entrenador argentino optó por dejarlo todo el juego, además de que prefirió sacar a otros futbolistas que al nacido en Alaska.

Obed poco a poco se ve mejor en el conjunto colchonero, la mayoría de los pases que da los completa, tiene muy buena visión de campo además de que su técnica individual destaca cuando tiene la pelota.

No se puede dejar de resaltar que apenas lleva unos meses en su nuevo equipo luego de dar el salto desde la MLS al futbol español y el seleccionado nacional lo hace cada vez mejor; claro que no para ser titular en el equipo A colchonero, pero sí es ya constante cuando le dan minutos en el terreno de juego.

Atlético de Madrid no pudo llevarse el triunfo en este duelo, ya que Sevilla le ganó con los goles del nigeriano Akon Adams de penal al 10′ y de Nemanja Gudelj en el tiempo agregado del primer tiempo. Los colchoneros descontaron con el tanto de Javier Bonar al 35′.

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Luce complicado que Obed tenga minutos a media semana en Champions contra el Barcelona, pero todo lo que Simeone le dé de aquí a que termine la temporada, será muy bueno para el mexicano, sobre todo para continuar con un nivel bueno de cara al Mundial y que Javier Aguirre se convenza de convocarlo a la Copa del Mundo.