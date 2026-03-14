Luego de un mes que se la pasó en la banca y adaptándose al Atlético de Madrid, finalmente Obed Vargas tuvo su primera titularidad en el cuadro colchonero, en la victoria 1-0 sobre Getafe.

LEE ADEMÁS: Julián Quiñones perdió liderato de goleo, pero Al Qadisiya remontó a Al Ahli

En duelo disputado en el Estadio Metropolitano, el mediocampista mexicano fue elegido por el entrenador Diego Cholo Simeone, para comenzar el cotejo y probarlo ya más establecido en el equipo.

Obed Vargas (c) cae durante el partido de la jornada 28 de LaLiga que el Atlético de Madrid y Getafe CF disputaron este sábado, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid. | Foto: EFE/ J.J.Guillen

Obed lo hizo bien. No se complicó cuando tenía la pelota y la distribuyó correctamente, por lo que poco a poco va demostrando que es un futbolista que tiene muchísima calidad, pero que también tiene mucho que aprender, ya que aún le cuesta en fase ofensiva, en un equipo como el colchonero y en Europa.

Primera titularidad 🇲🇽 pic.twitter.com/bpwEyCOzTS — Atlético de Madrid (@Atleti) March 14, 2026

El nacido en Alaska tenía siete cotejos en la banca y no jugaba desde el 15 de febrero, cuando tuvo algunos minutos ante el Rayo Vallecano.

Después de ese encuentro, el Cholo Simeone no lo volteó a ver. Aunque el mexicano trabajó con constancia en los entrenamientos y ya tuvo su recompensa.

Obed Vargas (d) disputa un balón ante el defensa del Getafe Kiko Femenía durante el partido de la jornada 28 de LaLiga que el Atlético de Madrid y Getafe CF disputaron este sábado. | Foto: EFE

Obed fue amonestado al minuto 69′ y cinco minutos después salió de cambio para evitar algún tema de expulsión y en su lugar entró Marcos Llorente.

El único gol del partido lo marcó el argentino Nahuel Molina apenas a los 9 minutos del encuentro, con lo que fue suficiente para sacar los tres puntos.

Atlético de Madrid llegó a 57 puntos en la tercera posición de la tabla en la Liga Española, por debajo del Barcelona y Real Madrid.

Getafe se quedó con diez hombres desde el minuto 55, por la expulsión de Abdel Abqar, lo cual le ayudó todavía más al Atlético a llevarse el triunfo.

Obed Vargas (d) disputa un balón ante el centrocampista del Getafe Mauro Arambarri durante el partido de la jornada 28 de LaLiga que el Atlético de Madrid y Getafe CF disputaron este sábado. | EFE

El siguiente juego del conjunto colchonero será el miércoles ante Tottenham, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, en una eliminatoria que tiene ventaja de 5-2.

Después, el domingo 22 de marzo es el Derbi madrileño en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid, por lo que Obed Vargas podría tener algunos minutos en esos encuentros.