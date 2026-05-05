CDMX acelera modernización de la Línea 2 del Metro rumbo al Mundial. | Cuartoscuro.com

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que los trabajos son continuos y contemplan mejoras en accesibilidad, seguridad e infraestructura

Las obras de modernización en estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX concluirán el próximo 31 de mayo, informó el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, quien aseguró que actualmente se intensifican los trabajos para terminar las intervenciones antes de los eventos masivos previstos en la capital durante el Mundial 2026.

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Luego de las quejas de usuarios por las condiciones de tránsito en algunas estaciones y zonas de obra, el funcionario señaló, en conferencia de prensa, que las labores se mantienen las 24 horas del día y contemplan mejoras integrales en accesibilidad, seguridad e infraestructura.

“Estamos metiendo el acelerador. Sabemos lo que significa para todos los usuarios, pero al final creo que lo vamos a agradecer porque estamos generando condiciones de accesibilidad“, afirmó.

Explicó que las intervenciones no sólo consisten en rehabilitación de imagen urbana o remodelación de espacios, sino que incluyen renovación de señalética, adecuaciones para facilitar el tránsito de usuarios y modernización de sistemas de seguridad.

Persisten las quejas de usuarios por las deficientes condiciones de tránsito en diversas estaciones y áreas en obra. | Cuartoscuro.com

“Estamos haciendo una intervención que creo que la ciudadanía al final lo va a agradecer”, sostuvo.

García Nieto detalló que dentro de las obras también se realiza la sustitución y actualización de sistemas contra incendios, además de revisiones y adecuaciones en cárcamos para enfrentar la temporada de lluvias.

Asimismo, indicó que se efectúan ajustes en distintas áreas operativas para reforzar las condiciones de seguridad en la Línea 2.

El secretario de Movilidad reconoció que las obras generan afectaciones temporales para miles de usuarios; sin embargo, aseguró que los trabajos buscan garantizar mejores condiciones de operación y seguridad a largo plazo.

“Estamos trabajando 24 horas. Sabemos que es un inconveniente, pero al final creo que todos lo vamos a agradecer”, expresó.

Añadió que las labores se desarrollan de manera acelerada debido a la importancia que tiene la Línea 2 para la movilidad diaria de la capital y ante la proximidad de actividades masivas previstas en la ciudad.

Durante la conferencia la jefa de Gobierno, Clara Brugada aseguró que solicitó reforzar las medidas de protección civil en todas las zonas intervenidas, luego de reportes y quejas de usuarios por las condiciones de tránsito y movilidad en estaciones donde continúan las obras.

Señaló que ya se solicitó al Sistema de Transporte Colectivo Metro y a las empresas responsables fortalecer todas las medidas necesarias para evitar riesgos durante el desarrollo de los trabajos.

“Todas las obras implican una situación difícil para la población, pero no debe significar un riesgo“, afirmó.

Por lo anterior, sostuvo que el objetivo es mantener el servicio con las menores afectaciones posibles mientras continúan las intervenciones.

Brugada Molina indicó que el gobierno capitalino busca que las obras concluyan dentro del plazo previsto para garantizar mejores condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para quienes utilizan diariamente la Línea 2 del Metro.

Asimismo, aseguró que la administración capitalina mantiene vigilancia sobre el desarrollo de los trabajos para evitar afectaciones mayores a los usuarios y garantizar que las empresas responsables cumplan con las medidas de seguridad requeridas.