La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que las obras para la justa deportiva avanzan, mientras las Utopías se inaugurarán de forma paulatina durante el año

Las obras de infraestructura para la recepción del Mundial 2026 avanzan en la Ciudad de México conforme al calendario previsto, mientras que las Utopías seguirán su propia ruta de construcción e inauguración a lo largo del año, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien subrayó que varias de las obras en curso no fueron concebidas sólo para la justa deportiva, sino como parte de una estrategia de mejoramiento urbano permanente.

Detalló que entre las intervenciones prioritarias se encuentran las obras hidráulicas en la zona del estadio, donde se realizaron trabajos para introducir más agua, reforzar el drenaje y reducir el riesgo de inundaciones. Señaló que ya concluyeron las obras de agua y que los grandes colectores están prácticamente terminados, además de que se construyó un jardín de lluvia para captar e infiltrar agua pluvial.

¡Este domingo 15 de marzo a las 10:00 hrs., junto a nuestra presidenta @Claudiashein, hagamos historia!



Las y los invito a romper juntos el @gwr_es de la clase de futbol más grande del mundo y a celebrar el deporte en comunidad.



¡Vengan a vivir esta gran fiesta en la… pic.twitter.com/vxF98emvAM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 10, 2026

Añadió que también avanzan las obras de iluminación en Santa Úrsula Coapa y en el pueblo de Tlalpan, así como la intervención de fachadas con identidad de pueblos originarios, acciones que, dijo, forman parte del mejoramiento integral de la zona. Insistió en que el objetivo de estas obras no es sólo atender la llegada del Mundial, sino dejar beneficios permanentes para la comunidad.

En materia de movilidad, informó que está por concluir la adecuación del Tren Ligero en Taxqueña y en diversas estaciones sobre Calzada de Tlalpan, además de que ya comenzaron a llegar los nuevos convoyes, con los que se busca duplicar la capacidad de transporte en este sistema. A la par, mencionó trabajos de iluminación sobre Calzada de Tlalpan e Insurgentes, renovación de banquetas a lo largo de 34 kilómetros, una ciclovía casi terminada y la obra de Tlaxcoaque al Metro Chabacano, prevista para finales de mayo.

Respecto de la llamada última milla, Clara Brugada Molina explicó que el mercado en construcción está por concluir y que también avanza un puente que deberá estar listo para el 28 de marzo, cuando se tiene previsto el primer evento deportivo en el estadio. Afirmó que esas obras no impedirán la realización de actividades, pues se encuentran en su etapa final.

Sobre las Utopías, precisó que su construcción e inauguración no está comprometida con el calendario del Mundial.

Indicó que estos proyectos comenzaron en distintos momentos del año pasado y que se abrirán de manera paulatina durante 2026 y adelantó que la primera se inaugurará después del 15 de marzo en Magdalena Mixhuca, donde también continúa en construcción una Utopía dedicada a las infancias.