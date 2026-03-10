Integrantes del Bloque Negro dañaron el edificio de Gobierno de la CDMX. | Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Cinco hombres fueron remitidos al MP por dañar el edificio de Gobierno de la CDMX; dos adolescentes de 16 años y otro de 18 quedaron a disposición del Juez Cívico por impedir el uso de bienes de dominio público

La marcha por el Día Internacional de la Mujer cerró con ocho personas detenidas tras los incidentes registrados al término de la movilización en el Centro Histórico. De ese total, cinco hombres fueron remitidos al Ministerio Público por los daños causados en las puertas y ventanas del Edificio de Gobierno, mientras que dos adolescentes de 16 años y un joven de 18 quedaron a disposición del Juez Cívico por impedir el uso de bienes de dominio público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, una vez concluida la manifestación principal, un grupo de aproximadamente 20 hombres ajenos a la marcha comenzó a golpear los accesos del inmueble y a romper cristales, lo que obligó a la intervención de los policías desplegados en la zona para contener la agresión, evitar mayores afectaciones y resguardar a las asistentes que aún permanecían en el lugar.

A partir de esos hechos fueron detenidos los cinco hombres señalados por las afectaciones al edificio. En un hecho distinto, las autoridades presentaron ante el Juez Cívico a los dos menores de edad y al joven de 18 años, a quienes se les atribuyó impedir el uso de bienes de dominio público, por lo que su situación no fue vinculada en el reporte oficial a los daños cometidos contra el inmueble.

“Durante la concentración por el Día Internacional de la Mujer, los uniformados detuvieron a seis sujetos de 41, 42, dos de 45, 37 y 20 años, quienes al parecer dañaron un edificio público, ubicado en la Zócalo de la Ciudad de México”.

Explicó que durante los recorridos de vigilancia y seguridad que el personal operativo de la SSC realizó, observó a seis hombres que causaban daños a un inmueble de gobierno con piedras y mallas metálicas, quienes, al notar la presencia policial, huyeron en distintas direcciones.

Al indicar que los oficiales lograron ubicarlos y detenerlos, les realizaron una revisión preventiva, “en apego al protocolo de actuación policial, les leyeron sus derechos constitucionales” y los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de su situación legal.

De acuerdo con la dependencia a cargo de Pablo Vázquez Camacho, los disturbios ocurrieron después de la marcha principal y sin relación directa con la movilización de mujeres.

Señaló que la intervención de los elementos policiacos se concentró en frenar los daños ocasionados en puertas y ventanas del inmueble y en evitar que la agresión escalara mientras todavía había personas en la zona.