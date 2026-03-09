Ocho mil mujeres participan en carrera “Encarreradas MH 2026” en Miguel Hidalgo

La quinta edición de la competencia, realizada en el marco del Día Internacional de la Mujer, buscó visibilizar la lucha por la igualdad y la violencia de género

Alrededor de ocho mil mujeres participaron en la carrera atlética Encarreradas MH 2026, realizada en la alcaldía Miguel Hidalgo con motivo del Día Internacional de la Mujer. La competencia incluyó recorridos de tres, cinco y ocho kilómetros y tuvo como punto de salida y meta el área del Lunario del Auditorio Nacional, con trayecto por Paseo de la Reforma y el circuito de Gandhi.

El alcalde Mauricio Tabe Echartea dio el banderazo de salida a las corredoras, quienes se concentraron desde temprana hora en Campo Marte para participar en la quinta edición de esta carrera organizada por la Dirección General de Desarrollo Social bajo el lema “Corro por todas”.

Durante el arranque de la competencia, el alcalde señaló que esta actividad se creó para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reconocer la lucha que muchas mujeres realizan de manera cotidiana.

“Cuando se inició fue para conmemorar el Día Internacional de la mujer y reconocer la lucha de muchas mujeres que todos los días dan su vida por otras. También para reconocer todo lo que hace falta para lograr un piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia de género”, expresó Mauricio Tabe Echartea.

Resaltó que la alcaldía Miguel Hidalgo ha implementado programas dirigidos a apoyar a las mujeres y a atender problemáticas como la violencia de género. Entre ellos mencionó los comedores comunitarios Manos a la Olla, los Puntos Violeta, el apoyo económico Pa’ las Jefas, la estrategia Avanza vs la Violencia y el programa Mujeres al Mando.

Asimismo, destacó que la participación en esta carrera ha crecido en los últimos años. Mientras que en la edición anterior se registraron tres mil 500 corredoras, en la edición de 2026 la cifra alcanzó las ocho mil participantes.

“Esta carrera la hacen posible ustedes y lo decimos de corazón, gracias por participar nuevamente en esta quinta edición y vean nada más que maravillosa carrera, más de ocho mil mujeres presentes. Vamos a correr con mucho entusiasmo y vamos a demostrar que siempre, en Miguel Hidalgo está lo mejor de la Ciudad de México. Bienvenidas a todas nuestras vecinas y a quienes nos visitan también, sean bienvenidas porque en Miguel Hidalgo son primero las mujeres”, señaló.