Oficial: Atlante vuelve a Primera División después de 12 años

Los azulgrana jugarán en Primera División a partir del Apertura 2026, tras 12 años luego de descender en 2014

Ya estaba planchado desde hace varios meses, pero este jueves se hizo oficial el retorno del Atlante a la Liga MX, tras haber comprado la franquicia del Mazatlán, equipo que el miércoles se despidió como local con una victoria sobre Toluca.

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De esta forma, los Potros de Hierro volverán al máximo circuito luego de 12 años, tras haber descendido en 2014 y que, si bien ya habían conseguido su ascenso deportivo hace algunos años, al haber sido abolido el sistema de ascenso y descenso, se quedaron en la Liga de Expansión.

Entonces, se juntó el hambre con las ganas de comer, porque mientras Emilio Escalante, dueño del Atlante, quería a toda costa subir a la Liga MX, Ricardo Salinas Pliego, dueño del Mazatlán y de TV Azteca, buscaba deshacerse del club al no considerarlo ya un buen negocio.

“La Asamblea le dio la bienvenida al dueño del Club Atlante, Emilio Escalante, quien agradeció la confianza. Asimismo, despidió con afecto y reconocimiento al representante de Mazatlán FC, Gustavo Guzmán, por sus aportaciones al futbol”, escribió la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.

“Atlante regresa al lugar que le corresponde”

Por su parte, el Club Atlante publicó un comunicado en el que se congratula de volver a la Liga MX, tras haber adquirido el certificado de afiliación del Mazatlán.

A su vez, el conjunto azulgrana resaltó que, luego de pasar 12 años en la Liga de Expansión (antes Liga de Ascenso), retorna al lugar que jamás debió dejar.

“Gracias al gran esfuerzo realizado dentro y fuera de la cancha, una institución histórica, protagonista de grandes capítulos en nuestro balompié y símbolo de pasión popular, regresa al lugar que por historia, tradición y jerarquía le corresponde.

“Desde la llegada de Emilio Escalante a la presidencia del equipo, el objetivo prioritario era el regreso a Primera División y hoy se consuma con un paso brillante por la Liga de Expansión“.

Además, la escuadra atlantista señaló que en su regreso al Máximo Circuito, el objetivo es ser protagonistas, competir al más alto nivel y escribir nuevas páginas de gloria para su historia.