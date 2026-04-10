Olimpiada Nacional cumple 30 años con 40 mil atletas en competencia

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) informó que la Olimpiada Nacional 2026 celebrará su 30 aniversario con una participación cercana a 40 mil atletas en la fase final, luego de un proceso de clasificación que involucra a millones de niñas, niños y jóvenes en todo el país.

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Rommel Pacheco, titular de la Conade, señaló que la competencia se ha consolidado como una plataforma de desarrollo deportivo a nivel nacional. “Este año se cumplen 30 años de la Olimpiada Nacional”, afirmó al destacar la continuidad del programa como semillero de talento.

El funcionario detalló que la sede principal será Puebla, donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural el 16 de abril. Explicó que el evento incluirá el desfile de delegaciones, en un formato similar al de competencias internacionales. “La sede principal es Puebla, es el día 16 de abril”, indicó.

Pacheco informó que la Olimpiada Nacional se desarrollará en siete entidades para atender la demanda de infraestructura y logística. Entre las sedes mencionó a Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Guanajuato y San Luis Potosí, con otras entidades que complementarán la distribución de disciplinas deportivas.

El titular de la Conade explicó que la competencia abarca 51 disciplinas y que el número de participantes corresponde a la fase final del proceso. “Participan casi 40 mil atletas”, señaló, al precisar que la cifra deriva de un sistema de eliminatorias que inicia en niveles municipales y estatales.

El funcionario agregó que el proceso completo involucra a una base mucho mayor de participantes en todo el país. “Son casi seis millones de niñas y niños en sus diferentes fases eliminatorias”, afirmó, al describir el alcance nacional del programa.

Pacheco destacó que la Olimpiada Nacional ha sido punto de partida para atletas de alto rendimiento. “Han surgido atletas como María Espinosa, el propio Isaac del Toro y el Canelo”, dijo al referirse a trayectorias deportivas que iniciaron en este sistema.

El programa incluye además un esquema de apoyo a talentos identificados durante la competencia. El titular de la Conade informó que se otorgan becas a deportistas destacados. “850 niñas y niños con gran talento se seleccionaron y están becados el día de hoy”, señaló.

Las autoridades indicaron que la Olimpiada Nacional forma parte de una estrategia de desarrollo deportivo que busca fortalecer la infraestructura local y ampliar la base de participación en el país, con impacto en la formación de nuevas generaciones de atletas.