Olinia: Sheinbaum fija presentación del auto eléctrico

Olinia se presentará el 7 de junio. El gobierno federal busca una alianza con una empresa privada para iniciar la producción y mantener la venta prevista para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el vehículo eléctrico Olinia tendrá presentación pública el próximo 7 de junio. La mandataria informó que el proyecto ya cuenta con un prototipo final y que el gobierno federal iniciará la fase de producción tras el evento oficial.

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Sheinbaum explicó que el gobierno busca una asociación con una empresa privada para instalar líneas de producción del vehículo. La presidenta indicó que el objetivo consiste en consolidar un esquema de fabricación nacional para el proyecto de electromovilidad desarrollado por instituciones públicas mexicanas.

“La próxima semana viene Roberto Capuano a presentar ya el prototipo de Olinia. Lo vamos a presentar con su gran evento el 7 de junio. Ya lo van a poder ver, poder subir. Es el prototipo final y a partir de ahí empieza el proceso de producción”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El desarrollo del vehículo concentra actividades en Puebla. El proyecto involucra al Instituto Politécnico Nacional y al Tecnológico Nacional de México bajo coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. El gobierno federal presentó Olinia como una alternativa de movilidad urbana con producción nacional.

La información oficial mantiene la previsión de comercialización para 2027. El proyecto contempla tres versiones del vehículo: movilidad personal, transporte comunitario y reparto de mercancías. El rango estimado de precio se ubica entre 90 mil y 150 mil pesos.

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp, adelantó previamente que la producción combinará inversión pública y privada. El gobierno federal sostiene que Olinia busca ampliar el acceso a vehículos eléctricos y fortalecer la industria tecnológica nacional vinculada a la electromovilidad.