Omar Govea no estaría con Chivas ante Tigres por lesión; Romo iría de nuevo al mediocampo

Ya clasificados a la Liguilla, ahora la misión de Chivas es mantener el liderato en los últimos cuatro partidos de la fase regular en el Clausura 2026, para lo cual debe mantenerse en el óptimo nivel que ha mostrado prácticamente todo el torneo.

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Tras el empate de último minuto ante Pumas el pasado domingo, el Rebaño Sagrado llegó a 31 puntos en la cima de la clasificación, seguido de Cruz Azul en el segundo sitio con 27 y Toluca con 26 en la tercera posición.

Por ende, pase lo que pase en la venidera Fecha 14 no le quitará el primer lugar al Guadalajara, pero de conseguir un mal resultado en Monterrey ante los Tigres, la brecha con sus perseguidores en la tabla general se podría ver recortada.

Omar Govea no estaría disponible para jugar en El Volcán

Para el juego del próximo sábado, el entrenador Gabriel Milito no podría contar de nueva cuenta con Omar Govea, pero ahora sería por un tema de lesión. A diferencia del duelo ante los Pumas en el que estuvo ausente por acumulación de tarjetas amarillas, ahora el mediocampista tampoco estaría por temas físicos.

Habrá que ver en el resto de la semana si es que el futbolista puede estar a tono para el partido del fin de semana, o de nueva cuenta el técnico argentino deba suplir su ausencia, ya que Govea es casi inamovible.

Foto: Mexsport

Luis Romo repetiría como mediocampista

Por otra parte, ante la ausencia muy probable de Omar Govea, lo más viable es que Luis Romo repita en el mediocampo y no como defensor central, ya que el estratega Milito lo necesita más en la cintura del equipo.

Claro está que para Romo no es ninguna situación rara jugar en esa posición, ya que muchísimo tiempo lo hizo en Cruz Azul, Rayados y Querétaro, además de la Selección Mexicana en la que suele jugar justo ahí.

Romo por fin volvió ante Pumas luego de una lesión muscular que se complicó por querer volver antes de tiempo, pero ahora sí el Capitán del Rebaño Sagrado está completamente de vuelta y justo a tiempo para la recta final de la fase regular del Clausura 2026.