Y es después de tres años y de varias acusaciones y señalamientos que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que criticaban a su gobierno, que ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sanciona a varias de ellas, al quitarles la autorización para recibir donativos, aduciendo que no cumplen con los requisitos.

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Así, el número de instancias alcanza las 336, entre ONG y fundaciones, y según información del organismo recaudador del gobierno federal, al menos 13 organismos de la sociedad civil fueron dadas de baja.

SAT detecta irregularidades fiscales

Se dijo que el SAT habría identificado irregularidades como incumplimiento de disposiciones establecidas en la Miscelánea Fiscal, no pagaron multas, tienen procesos legales sin concluir, no presentaron la declaración anual de ingresos y egresos, pero también se encuentran en la lista las que hubieran cancelado su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En la lista destaca Mexicanos Primero, dedicada a la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes, cuestionando desde hace más de 20 años el gasto que se aplica a uno de los principales derechos que tienen los mexicanos, y que hasta 2023 la encabezaba Claudio X. González Guajardo, acérrimo crítico del expresidente tabasqueño.

México Evalúa, encabezada por Mariana Campos, que analiza políticas públicas, en particular evalúa y monitorear la operación gubernamental, con un enfoque destacado en gasto público, seguridad y justicia; así como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que preside Valeria Moy, siendo un centro de investigación en política pública y acción ciudadana; y llama la atención de la Asociación de Ex Alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM A.C.

Pero hay otras, que también son sin fines de lucro, y se les canceló el registro, pero encaminadas a ayudar a la población como Asociación de Ayuda Alimenticia para Personas de Escasos Recursos Económicos A.C.; Asociación Andrés Guardado A.C.

También están Acciones Colectivas para la Autonomía A.C.; Cáritas de la Diócesis de Ecatepec I.A.P.; Casa Hogar Aprendiendo a Vivir A.C.; Centro Veterinario para el Estudio de la Prevalencia de las Enfermedades Tropicales Transmitidas por Vectores y Zoonosis A.C.; Fundación Lo Podemos Lograr A.C.; Manos Amigas de Navojoa I.A.P.; Viviendo Hoy, Estancia para Personas de la Tercera Edad A.C., entre otras.

Mexicanos Primero y México Evalúa a la espera de respuestas

Tras conocer de las sanciones, señaló en sus redes sociales que, el 19 de diciembre de 2025, la organización presentó al Servicio de Administración Tributaria la solicitud para la nueva autorización para recibir donativos, sustentada en la documentación y requisitos legales correspondientes.

“En este momento, nos encontramos a la espera de una respuesta por parte de la autoridad fiscal dentro del término de ley. Confiamos en que la autoridad tributaria tomará una decisión apegada a derecho y en beneficio de la sociedad civil. Como siempre, la organización continúa trabajando en la promoción y defensa del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, labor que realizamos desde hace 19 años“, dijo.

Mientras que México Evalúa comentó, “sobre la revocación del estatus de donataria autorizada” que “Desde diciembre de 2025, presentamos ante el SAT la solicitud para la nueva autorización para recibir donativos, acompañada de la documentación y requisitos establecidos por la normatividad vigente.

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“Al respecto, nos encontramos en espera de la resolución por parte de la autoridad fiscal dentro de los plazos legales. Nuestra organización continúa operando con normalidad y desempeñando su labor, que por más de 15 años se ha enfocado en la investigación con impacto social“.

Aseguró que continuará desarrollando su labor con la convicción de que la evidencia no solo informa, sino que también impulsa cambios que hacen posible un país más justo, más próspero y con mejores oportunidades para todas y todos los mexicanos.