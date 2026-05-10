ONU reconoce labor de madres buscadoras en México

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció a las madres buscadoras y a las familias de personas desaparecidas en México

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció la labor de las madres buscadoras y de las familias que mantienen la exigencia de verdad y justicia por personas desaparecidas en México.

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“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”, afirmó Türk en un mensaje difundido por la cuenta oficial del organismo en la red social X.çEl funcionario sostuvo que los colectivos de búsqueda, muchos encabezados por mujeres, cumplen una función central en la localización de personas, la preservación de memoria y la exigencia de rendición de cuentas ante las autoridades.

La oficina del Alto Comisionado señaló que las desapariciones provocan un sufrimiento prolongado para las familias y afectan la relación entre ciudadanía e instituciones. “Erosionan la confianza entre la población y el Estado, responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, indicó.

Türk también reconoció el valor y la persistencia de las familias y colectivos, al señalar que su labor no se limita a la búsqueda y documentación, sino que impulsa visibilidad pública y demanda respuestas institucionales frente a la crisis.