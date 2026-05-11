La Profeco informó que el operativo desplegado durante los conciertos de BTS en Ciudad de México provocó una sola queja formal de consumidores

El procurador federal del consumidor, Iván Escalante, informó que autoridades federales y capitalinas desplegaron un operativo contra la reventa durante los conciertos de BTS en Ciudad de México; la coordinación incluyó comunicación con la Secretaría de Gobierno capitalina y la Secretaría de Seguridad desde el arranque de las presentaciones.

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“Instalamos un módulo de Profeco, se atendió en los tres días solamente una queja de una consumidora y nos informó el secretario de Seguridad de la ciudad que habían detenido a 14 personas por reventa”, dijo el funcionario.

La intervención ocurrió durante una serie de conciertos con alta demanda de entradas y fuerte presencia de seguidores del grupo surcoreano en la capital. El operativo buscó contener prácticas de intermediación irregular en la venta de accesos, una conducta recurrente en eventos masivos con alta demanda comercial.

Durante la conferencia matutina, indicó que Profeco instaló un módulo de atención para consumidores dentro del dispositivo institucional. Señaló que durante los tres días de actividades la dependencia recibió una sola queja formal de una asistente a los conciertos.

La participación de Profeco se concentró en atención a consumidores y acompañamiento institucional dentro del operativo intergubernamental. El procurador no detalló sanciones administrativas adicionales ni precisó si la queja recibida derivó en procedimiento formal contra algún proveedor o intermediario.

Escalante precisó que el operativo correspondió principalmente al gobierno de la Ciudad de México y explicó que Profeco mantuvo coordinación con autoridades capitalinas desde el primer concierto, tras comunicación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad para acompañar el dispositivo de vigilancia.