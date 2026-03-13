Decomisan 271 kilos de fentanilo y detienen a jefe criminal en Colima

Operativo del Gabinete de Seguridad en Villa de Álvarez permitió capturar a Jair Leobardo “N.”, quien tenía orden de aprehensión en Chicago

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo en Villa de Álvarez, Colima, equivalentes a cerca de 14 millones de dosis. En la operación fue detenido Jair Leobardo “N.”, presunto jefe de una célula criminal con orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois.

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El funcionario explicó que Colima es una entidad prioritaria para el Gobierno de México, por lo que el Gabinete de Seguridad reforzó su presencia con más de cuatro mil 400 elementos federales, entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la propia Secretaría de Seguridad.

La captura ocurrió tras labores de inteligencia coordinadas con autoridades estadounidenses. En el operativo también fueron detenidos cinco integrantes de la organización criminal y quedaron aseguradas dos bodegas utilizadas para almacenar la droga.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos. Registra detenciones en 2019 y 2020 por posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Harfuch indicó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de marzo de 2026 se han detenido en Colima dos mil 790 personas por delitos de alto impacto y se han asegurado más de 4.5 toneladas de droga, además de armas de fuego y cartuchos.

El funcionario también reportó operaciones marítimas encabezadas por la Marina frente a las costas del Pacífico. En un caso reciente se interceptó una embarcación con tres tripulantes extranjeros que transportaban más de tres toneladas de cocaína.

En otra acción naval, un buque pesquero fue interceptado cerca de la isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de cuatro mil 700 kilos de cocaína. Con estas acciones, la Marina acumula más de 60 toneladas decomisadas en altamar durante la presente administración.

Las operaciones permitieron además detener a diversos generadores de violencia en municipios como Manzanillo, Colima, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, entre ellos operadores vinculados con organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y homicidios.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha el 6 de julio de 2025, las autoridades reportaron una disminución de 12 por ciento en este delito en la entidad. En ese periodo se abrieron 94 carpetas de investigación y se atendieron 24 casos de secuestro virtual.

Las acciones contra el mercado ilícito de hidrocarburos incluyeron cateos en Colima y Tecomán, donde se aseguraron más de 325 mil litros de combustible. Asimismo, en el puerto de Manzanillo se incautaron más de 22 toneladas y 65 litros de precursores químicos para fabricar metanfetamina y más de tres mil litros de pintura contaminada con mercurio.