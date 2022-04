Por Catalina Noriega

“NO ME VENGAN CON QUE LA LEY ES LA LEY”

Si pensamos en que podríamos escribir de algún tema más importante, nuestro

gozo a un pozo: el tlatoani nos arrebata la atención de cuestiones que deberían

ser prioritarias, para centrarnos en una más de sus barbaridades-

Y esta vez se volvió a pasar de la raya. Enojado, con ese rictus de malhumor que

arrastra a últimas fechas, lanzó un “No me vengan con que la ley es la ley, no me

vengan con ese cuento”, dirigido a los ministros de la Suprema Corte. ¡Dioses del

Olimpo!, la frase rebasa casi, a la de “Al diablo las instituciones”, o, cuando menos

la equipara. ¿Es posible que un Ejecutivo Federal haya perdido la pista a este

grado?

Tan lo es que, en su endiosamiento considera que es el amo y señor de cuanto

sucede en este territorio de su entera propiedad. Sólo así se entiende que, quien

dirige el destino de millones de mexicanos, desprecie y rechace a la médula del

Estado, de la convivencia, del orden y respeto a las instituciones, a la Ley.

¿Qué fue un exabrupto? No, desde que estaba en los albores de su carrera

política, AMLO se ha caracterizado por desobedecer la norma, ignorarla o hacerla

a un lado, como si no existiera. Su respuesta a los diversos acontecimientos de su

trayectoria, lo reflejan: toma de los pozos petroleros en Tabasco, cierre del Paseo

de la Reforma, haciendo un daño irreparable a toda una ciudad; declararse como

el gobierno “legítimo” -cuando perdió la contienda con Felipe Calderón- y ocultar

hasta ahora, de dónde ha sacado los fondos para vivir 18 años en campaña, sin

trabajar y ¡sin morirse de hambre!, entre tantas otras peripecias.

Su vida ha sido transgredir y violar, incluso, la Constitución, como lo hace

promocionando el sufragio del próximo domingo, a pesar de que esa ley -así sea

aberrante-, la impulsó la Izquierda en el Congreso y no pararon hasta que se

publicó.