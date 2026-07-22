Centrales de rebombeo: el reto de justificar una gran inversión

La transición hacia un sistema eléctrico con una participación creciente de energías renovables ha colocado al almacenamiento como uno de los grandes desafíos de la ingeniería moderna. La energía solar y la eólica tienen una característica fundamental: producen electricidad cuando existen condiciones favorables de Sol o viento, pero no necesariamente cuando el sistema eléctrico más la necesita.

Por esta razón, almacenar energía se vuelve indispensable para mantener la confiabilidad de la red.

Una de las tecnologías más conocidas para lograrlo son las centrales hidroeléctricas de almacenamiento por rebombeo. Su funcionamiento puede entenderse como una enorme batería hidráulica: cuando existe electricidad disponible en el sistema, se utiliza para bombear agua hacia un depósito superior. Posteriormente, cuando la demanda aumenta, el agua almacenada se libera para mover turbinas y generar electricidad nuevamente.

Sin embargo, es importante comprender que una central de rebombeo no produce energía adicional. Su función es desplazarla en el tiempo. Además, el proceso tiene pérdidas inevitables: la energía utilizada para bombear el agua siempre es superior a la que posteriormente puede recuperarse. Por ello, la viabilidad económica de estos proyectos depende de adquirir electricidad a bajo costo, venderla cuando tenga mayor valor y obtener ingresos adecuados por los servicios que proporciona al sistema eléctrico.

En este contexto ha surgido nuevamente el interés por desarrollar un proyecto de almacenamiento por rebombeo en el complejo hidroeléctrico de Necaxa, una instalación emblemática de la ingeniería mexicana con más de cien años de operación.

El reconocimiento histórico de Necaxa es incuestionable. Fue una obra pionera que durante décadas representó uno de los pilares del desarrollo eléctrico nacional y que, aun después de más de un siglo, continúa generando electricidad. Precisamente por esa importancia histórica, cualquier proyecto que pretenda transformar su función original merece un análisis especialmente cuidadoso.

La pregunta central no es si el rebombeo funciona. El mundo cuenta con numerosos ejemplos exitosos de esta tecnología. La pregunta es si las condiciones actuales de México hacen económicamente justificable una inversión de esta naturaleza.

Aunque México posee una amplia experiencia en generación hidroeléctrica convencional, con grandes presas y centrales operando desde hace muchos años, existe una diferencia fundamental: el país no cuenta con experiencia operativa en centrales hidroeléctricas reversibles de almacenamiento por rebombeo de gran escala.

Esta ausencia no significa que la tecnología sea desconocida o que no pueda desarrollarse. Europa, Estados Unidos y Japón cuentan con numerosos ejemplos de centrales de este tipo que han demostrado su utilidad para operar sistemas eléctricos con alta penetración de generación renovable. Sin embargo, cada instalación requiere condiciones específicas de diseño, operación, mercado y regulación para alcanzar una rentabilidad adecuada.

Precisamente por ello, cualquier proyecto mexicano de rebombeo debe analizarse considerando la curva de aprendizaje asociada a ser una primera experiencia nacional de esta naturaleza.

En el caso de Necaxa, el reto es particularmente interesante. Una instalación hidroeléctrica centenaria, concebida originalmente para generación convencional, tendría que adaptarse a una función diferente: almacenar energía mediante ciclos repetidos de bombeo y generación.

La existencia de infraestructura construida representa una ventaja potencial, pero no significa que el proyecto pueda considerarse automáticamente de bajo costo. Una central de rebombeo moderna requiere evaluar cuidadosamente la capacidad y condición de presas, túneles, conducciones hidráulicas, equipos electromecánicos, sistemas de control, protecciones, telecomunicaciones e interconexiones eléctricas.

Además, la sustitución o modernización de los equipos principales, junto con los costos financieros, ambientales y constructivos, puede representar una inversión considerable.

Otro elemento que debe incorporarse al análisis es la rápida evolución de las tecnologías alternativas de almacenamiento.

Durante muchos años, las centrales de rebombeo fueron prácticamente la única opción madura para almacenar grandes cantidades de energía eléctrica durante varias horas. Hoy, el escenario ha cambiado con el desarrollo de los Sistemas de Almacenamiento de Energía mediante Baterías (Battery Energy Storage Systems, BESS).

Los BESS no son una solución idéntica al rebombeo hidráulico y todavía existen aplicaciones donde el almacenamiento hidráulico de larga duración puede ofrecer ventajas. Sin embargo, las baterías tienen características que las hacen cada vez más competitivas: tiempos de construcción menores, mayor flexibilidad operativa, instalación modular y una reducción continua de costos debido al avance tecnológico.

Esta evolución obliga a replantear las evaluaciones económicas de cualquier nuevo proyecto de almacenamiento. Una inversión hidráulica de gran magnitud tiene normalmente un horizonte de operación de varias décadas, mientras que la tecnología de baterías continúa evolucionando a gran velocidad.

Por ello, la pregunta fundamental no es si el rebombeo es una tecnología probada. Lo es. La pregunta es si, bajo las condiciones actuales del sistema eléctrico mexicano, representa la alternativa con la mejor relación entre inversión, beneficios y riesgos.

Antes de comprometer recursos importantes, sería indispensable conocer con precisión aspectos como la inversión total requerida, los costos financieros, los ingresos esperados por la venta de energía y servicios auxiliares, el tiempo de recuperación del capital y la forma en que se enfrentarían escenarios menos favorables.

En energía, una obra técnicamente posible no siempre es la mejor inversión. La ingeniería exige analizar no solamente si algo puede construirse, sino si sus beneficios justifican los recursos destinados a realizarlo.

Necaxa merece respeto por su historia. Precisamente por eso, cualquier proyecto asociado a su futuro debe evaluarse con la máxima seriedad técnica y económica.

Porque la modernización del sistema eléctrico mexicano no dependerá solamente de construir grandes obras, sino de elegir aquellas inversiones capaces de aportar mayor valor, confiabilidad y eficiencia durante muchos años.

En materia energética, la prudencia también es una forma de ingeniería.

@tincprou