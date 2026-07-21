Consenso para regular las redes sociales

El gobierno pretende proteger a niñas, niños y adolescentes de plataformas que capturan la atención, recompensan el conflicto y explotan la vulnerabilidad emocional. Al mismo tiempo, encabeza un movimiento que ha convertido la división -pueblo contra élites, leales contra traidores- en su principal mecanismo de cohesión política.

Por eso el debate debe trascender la presencia de teléfonos en el salón de clases. Antes obliga a formular preguntas más incómodas: ¿qué sociedad aspira a construir una administración que denuncia la polarización algorítmica mientras practica su equivalente político? ¿Cómo puede generar confianza una fuerza acostumbrada a descalificar contrapesos, periodistas y organizaciones civiles? La defensa de la infancia podría ofrecer un territorio común. También podría brindar una justificación emocionalmente irresistible para ampliar el control.

El problema que se intenta resolver existe, aunque la ciencia aconseja describirlo con precisión. Un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia, publicado en 2025 tras revisar más de mil estudios, concluye que las redes sociales actúan como catalizadores y amplificadores de riesgos para los adolescentes. Su influencia depende menos del tiempo acumulado frente a la pantalla que del diseño de las plataformas, los contenidos recibidos y la vulnerabilidad previa de cada joven. El desplazamiento del sueño, la comparación corporal, el ciberacoso y la exposición algorítmica a materiales sobre autolesiones o trastornos alimentarios aparecen asociados con ansiedad y depresión, especialmente entre las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud encontró señales de uso problemático -pérdida de control, abandono de otras actividades y consecuencias negativas- en 11 por ciento de los adolescentes estudiados.

Un joven deprimido puede refugiarse más tiempo en línea; determinadas experiencias digitales pueden agravar su malestar; ambas dinámicas pueden alimentarse. Los efectos también varían según la pantalla, el contenido y la persona. Para algunos adolescentes, especialmente quienes viven aislamiento geográfico, discapacidad o discriminación, internet ofrece comunidad, información y apoyo. Una política basada en evidencia debe distinguir intensidad, diseño, edad, contexto y vulnerabilidad, en vez de tratar cada minuto conectado como una dosis idéntica de daño a provocar.

Australia escogió una intervención drástica. Desde diciembre de 2025 , las compañías deben tomar medidas para impedir cuentas de menores de 16 años. Su arquitectura distingue las plataformas dotadas de sistemas de recomendación, desplazamiento infinito y métricas de aprobación frente a servicios esenciales para educación, salud o mensajería. Es, en el fondo, un intento por modificar incentivos de la industria y quitarle a los jóvenes un señalamiento punitivo.

México debería adaptar esa lógica a su propia realidad. Restringir celulares durante la jornada escolar puede recuperar concentración, conversación y convivencia presencial; su alcance cubre apenas una fracción del ecosistema disponible durante el resto del día. Una intervención integral tendría que imponer configuraciones seguras por defecto, limitar notificaciones y recompensas intermitentes, proteger datos, verificar edades con salvaguardas frente a la vigilancia y permitir que investigadores independientes auditen algoritmos con información anonimizada.

También requiere objetivos verificables. Si la finalidad es disminuir ansiedad, depresión, compulsión y aislamiento, esos indicadores deben medirse antes y después, con datos desagregados por edad, género, región y condición socioeconómica. Los foros anunciados por la Secretaría de Educación Pública serán útiles cuando sus conclusiones, si son hechas por especialistas, puedan ser incorporadas a la propuesta legislativa; perderán valor si funcionan como escenografía participativa para una decisión previamente tomada.

El desafío es político y social, pues una norma destinada a corregir sesgos digitales perderá legitimidad si incorpora el sesgo ideológico de la ´cuarta transformación´. Conceptos ambiguos como "contenido dañino" o "uso responsable" podrían emplearse para castigar crítica, premiar narrativas oficiales o someter la supervisión al Ejecutivo. La protección infantil se convertiría entonces en el rostro amable de la censura.

El consenso exige límites capaces de incomodar al propio poder: un regulador autónomo, criterios transparentes, auditorías externas, revisión judicial y participación efectiva de especialistas, oposición, familias, docentes y adolescentes. Gobernar la atención significa influir sobre la conciencia futura. El Estado mexicano puede culpar y sancionar a las empresas que diseñan algoritmos que priorizan la ira y el miedo, pero para hacerlo con autoridad, antes debe renunciar a su propia estrategia de polarizar y dividir a la sociedad.