El Mundial que reveló el verdadero poder de Norteamérica

España levantó la Copa; la FIFA, el negocio. Norteamérica, la demostración de poder regional; México, la oportunidad vigente por convertir en influencia global.

Después de un juego estresante para muchos, entretenido para otros, el gol de Ferran Torres hizo que España venciera por marcador de 1-0 a Argentina en tiempo extra, conquistando así su segundo campeonato mundial, clausurando la edición 23 de la Copa de la Fédération Internationale de Football Association. Así arrancó el siguiente partido, la disputa por convertir atención global en influencia política y consumo en inversión, luego de confirmar al futbol como plataforma comercial, instrumento de poder blando y prueba de capacidad institucional, más allá de lo deportivo.

Los ganadores

La victoria, la de los fanáticos de verdad, la deportiva, fue española. La económica se dividió entre la FIFA (con ingresos por transmisiones, patrocinios y asociaciones de alrededor de 13mil millones de dólares), televisoras, plataformas digitales, patrocinadores, aerolíneas y marcas, que capturaron gran parte del valor. Las proyecciones del organismo apuntaban una contribución potencial de 40 mil 900 millones de dólares al PIB mundial, 8 mil 280 millones en beneficios sociales y casi 824 mil empleos equivalentes de tiempo completo.

Los resultados locales terminaron desiguales. Las ciudades con conectividad, hoteles, transporte y experiencias complementarias monetizaron mejor la demanda; otras absorbieron seguridad, congestión y costos operativos sin alcanzar una transformación económica duradera.

Los perdedores fueron quienes confundieron visitantes con desarrollo, empleos temporales con productividad y exposición mediática con inversión permanente.

Mundial, reflejo fiel del T-MEC

Geopolíticamente, Estados Unidos, México y Canadá mostraron que pueden coordinar fronteras, seguridad, movilidad y servicios para recibir millones de personas. Esa capacidad fortalece la narrativa del T-MEC: tres economías diferentes, pero funcionalmente interdependientes. Aun así, se observó un problema clave: compartir una plataforma no garantiza distribuir equitativamente sus beneficios.

Estados Unidos concentró la fase decisiva y buena parte del valor comercial; México aportó identidad cultural, escala turística y legitimidad futbolística, y Canadá reforzó su reputación institucional.

Para los negociadores el mensaje es: la región debe pasar de organizar acontecimientos conjuntos a construir capacidades compartidas. La movilidad de aficionados anticipa la discusión sobre movilidad laboral; la seguridad del torneo recuerda la necesidad de inteligencia transfronteriza; los pagos digitales muestran la integración financiera, y la distribución desigual de ingresos reproduce las tensiones sobre inversión, contenido regional y reglas de origen. ¿Qué ofreces para pertenecer?

La oportunidad mexicana

México se convirtió en el primer país que organiza tres Copas Mundiales y se proyectó globalmente. No obstante, las evaluaciones iniciales señalan que el impacto económico quedó muy por debajo de todas las previsiones, dejando la lección de que los megaeventosproducen demanda extraordinaria y visibilidad, no productividad automática.

Enseñanzas para las empresas

1. La atención positiva debe transformarse en clientes recurrentes.

2. La demanda exige capacidad operativa y de proyección al crecimiento.

3. Las alianzas regionales escalan mejor que las estrategias aisladas.

4. Todo acontecimiento necesita una estrategia de seguimiento.

México ganará verdaderamente al convertir las semanas de atención mundial en turismo, inversión e influencia dentro del T-MEC.

¿Quién diseñará y gobernará ese legado antes de que desaparezca la atención global?

Reflexiones finales

1. La crítica: Donald Trump ordenó a Sheinbaum estar presente en la clausura. La realidad: fue una decisión estratégica, que reposiciona la postura regional de México ante el mundo, además de la interacción entre mandatarios y la presidenta Sheinbaum, en un momento previo a la apertura de la tercera ronda de redefinición del T-MEC.

2. La crítica: Gianni Infantino, presidente de la FIFA hasta 2027, tomó decisiones opuestas al verdadero espíritu deportivo: hacer del futbol un espectáculo, costos extremos y corrupción por intereses específicos; la realidad es que el organismo tuvo ganancias históricas, aseguró para su reelección el respaldo de Concacaf, difícilmente la UEFA podría estar unánimemente de acuerdo en quitarlo, además de otros acercamientos estratégicos, así que Infantino jugó bien su partido geopolítico.

@AlexPulidoG