El peligro de las academias militarizadas para tus hijos

Dafne Zapata Quintos tenía 13 años y fue asesinada durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Después del feminicidio, comenzaron las revisiones sobre permisos, entrenamientos, internado y medidas de seguridad. Otra vez, las autoridades llegan cuando el daño ya es irreversible.

El plantel tenía autorización del gobierno de Tamaulipas para impartir educación básica, pero ante las familias se presentaba como "cuartel escuela", con uniformes, rangos, disciplina militarizada y campamentos con pernocta.

Esa doble cara obliga a revisar quién permitió a una escuela particular operar como academia militar sin vigilancia.

ESCUELA O CUARTEL

En los registros de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Doenitz aparece como plantel particular de primaria y secundaria. En el mismo complejo también figura un bachillerato denominado Academia Militarizada de Marina, con el mismo director y teléfono.

El acuerdo estatal localizado autoriza educación básica y mantiene al plantel sujeto a inspección y vigilancia. Sin embargo, no aparece la autorización federal que justificaría su funcionamiento bajo un régimen militar.

El reglamento federal reserva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la autorización para establecer planteles civiles dentro del régimen militar. También le atribuye inspeccionar la instrucción y la disciplina, designar instructores y aprobar uniformes, entre otros. Defensa debe informar si autorizó a Doenitz.

La Secretaría de Marina (Semar) debe informar si existió autorización, convenio o vínculo institucional que permitiera a Doenitz utilizar la palabra "Marina" y elementos asociados con la identidad naval. La fachada haría creer a las familias que existe un respaldo oficial, cuando no sería así.

LA SUPERVISIÓN AUSENTE

La SET tenía facultades para inspeccionar el plantel al menos una vez por año. Así que debe informar las fechas y resultados de sus inspecciones. También debe explicar qué sabía del internado, los ejercicios físicos, la atención médica y el personal encargado de cuidar a estudiantes durante los campamentos.

Decir que la SET autorizó la escuela, pero no las actividades militares o el campamento, serviría como coartada burocrática. La actividad llevaba el nombre de Doenitz, se organizaba dentro del plantel, usaba a sus instructores y se dirigía a sus alumnos. La autoridad educativa estatal debía revisar esa operación completa, sin excusas.

Una supervisión estatal o federal habría vigilado los métodos sobre las actividades, el trato a los alumnos, atención de emergencias y la comunicación con las familias. También habría verificado protocolos ante signos de agotamiento... o violencia. Dafne murió dentro de una cadena de omisiones que varias autoridades tenían obligación de prevenir.

NO ES EL ÚNICO CASO

El caso recuerda al de Erick Leonardo Terán Torbellín, de 13 años, quien murió en 2025 durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. Después aparecieron denuncias por castigos violentos, falta de agua, maltratos y ejercicios extremos. Las autoridades también reaccionaron cuando ya había una familia de luto.

México carece de un padrón público integral de estas academias para saber cuántas existen. Además, hay una fragmentación de atribuciones repartidas entre la SEP, SET, Protección Civil y Fuerzas Armadas. Esa dispersión permite que todos vigilen una parte y nadie revise el conjunto.

La fiscalía estatal podrá señalar a quienes resulten responsables dentro de Doenitz. Pero la responsabilidad política alcanza también al gobierno de Tamaulipas, SEP, Sedena y Marina. Dafne pudo salvarse. Erick también.

EL DATO INCÓMODO

Sheinbaum culpa a las redes sociales de adicción, depresión y violencia mientras Morena prepara regularlas este año. Proteger a la niñez es importante, pero conceptos vagos como "uso excesivo" pueden abrir la puerta a censura contra periodistas y críticos.