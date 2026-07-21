La elección judicial no garantizó jueces preparados

Lizbeth González Cortés ganó 81 mil 986 votos para convertirse en jueza federal en Zacatecas. Hace unos días, el Tribunal de Disciplina Judicial la separó temporalmente del cargo por denuncias de presunto acoso laboral. También investiga retrasos en audiencias y demoras en resoluciones relacionadas con la libertad de personas.

El oficialismo vendió la elección judicial como remedio contra jueces alejados de la gente. Pues la suspensión de una juzgadora electa nos recuerda una falla de origen.

Como se advirtió desde que se anunció por primera vez la reforma judicial. El voto no solucionaría la falta de preparación, capacidad, ética profesional y oficio de quienes ocuparían los juzgados.

UNA JUEZA SUSPENDIDA

González Cortés llegó a la boleta propuesta por el Poder Legislativo. Su experiencia estaba en el litigio privado y no tenía carrera previa dentro del Poder Judicial de la Federación. Aun así, los comités la consideraron apta para dirigir un juzgado federal y enfrentar asuntos que pueden terminar con personas en prisión.

El tribunal informó que recibió varias quejas y elementos de prueba. También aseguró que respetó su derecho de audiencia. La suspensión es preventiva, así que todavía falta determinar responsabilidades. Pero el golpe contra la elección judicial nadie lo quita, salió electa una jueza y meses después otro órgano tuvo que apartarla por denuncias contra su desempeño.

Aquí corresponde saber qué revisó el comité de evaluación del Congreso antes de poner su nombre en la boleta. ¿Conoció antecedentes sobre su trato laboral? ¿Evaluó su capacidad para administrar personal y casos? ¿O bastaron calificaciones, cartas de recomendación, un ensayo y una entrevista rápida?

EL FILTRO FALLÓ

Diversas organizaciones y especialistas coincidieron en que ninguna candidatura del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, incluida en las boletas, pasó por una revisión exhaustiva de conocimientos jurídicos.

Los comités aplicaron reglas distintas y varias entrevistas duraron menos de diez minutos. Así que el famoso filtro terminó más como un mero trámite con un resultado definido con antelación.

Si las quejas contra González Cortés existían antes de la elección, alguien decidió ignorarlas o nunca quiso buscarlas. Si surgieron después, el tribunal debe responder por qué tardaron tanto en acreditar falta de experiencia, nulo desempeño, mala administración o conducta abusiva. Cualquiera de esas rutas vuelve a demostrar que la reforma judicial no iba a ser la solución que prometieron.

DISCIPLINAR EL VOTO

Ahora aparece la otra contradicción de la reforma judicial. El Tribunal de Disciplina está facultado para suspender a jueces elegidos, investigar su desempeño, evaluar su conducta y promover su separación. Además, sus decisiones son definitivas e inatacables, lo cual significa que ninguna autoridad judicial puede revisarlas.

El tribunal debería frenar abusos y evitar que la elección judicial funcione como escudo para la incompetencia. Sin embargo, al ser electo por la misma vía "de las urnas", siempre está el riesgo de estar sometido a los intereses políticos o económicos para presionar sentencias.

Morena pidió confiar en las urnas para limpiar la justicia. Apenas se cumplió un año de la elección judicial y ya se tiene que actuar por pifias de los jueces del bienestar. Y eso no es lo único. Se mantiene la incertidumbre de que el Tribunal de Disciplina se use también para silenciar a juzgadores que se muestren independientes del poder.

EL DATO INCÓMODO

El primer examen de admisión en línea de la UNAM dejó puntajes atípicos y sospechas de trampas. Todavía no hay pruebas de uso de inteligencia artificial, pero el aviso es suficiente. Si las universidades siguen evaluando como si nada hubiera cambiado, pronto no sabrán si admiten a los mejores estudiantes o a quienes pueden pagar mejores herramientas de inteligencia artificial.