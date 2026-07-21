Morena suma a otro "preso político"

Kenia López Rabadán colocó la detención de Ernesto Ruffo en el terreno electoral. La presidenta de la Cámara de Diputados lo llamó preso político y sostuvo que el caso sirve para desviar la atención del huachicol fiscal y de los señalamientos que rodean a Marina del Pilar. La acusación sube de nivel porque Ruffo Appel fue el primer gobernador opositor del país y porque el negocio del combustible ilegal difícilmente opera sin permisos, omisiones y protección oficial. Mientras Ruffo está preso, las responsabilidades de servidores públicos en funciones siguen sin aclararse. Morena suma así otra figura a la lista de opositores que denuncia como delincuentes antes de resolver quién protegió el negocio.

No me ayudes, compadre

Luego de que varios líderes juveniles del PAN tuvieron la "brillante" idea de que sólo quienes cuenten con estudios superiores tengan derecho al voto o de que sólo se considere en los procesos electorales un voto por familia, la propia López Rabadán tuvo que aguantarse la pena ajena. Advirtió que la absurda, ridícula, ofensiva e indignante propuesta no fue lanzada por ningún legislador o integrante de la dirigencia del partido... Menos mal, pero con esos amigos, ¿para que quieren enemigos?

Con la resignación al cuello

Cuatro días después de que Clara Brugada advirtiera que las inundaciones en Iztapalapa no desaparecerían en el corto plazo, la lluvia se encargó de darle la razón. Las fuertes precipitaciones de este lunes obligaron a la alcaldesa Aleida Alavez a instalar el gabinete de lluvias de la alcaldía Iztapalapa para atender la emergencia, justo cuando el agua volvió a rebasar la infraestructura. La Línea A del Metro registró anegaciones de hasta 30 centímetros, suspendió el servicio entre Guelatao y La Paz y recurrió a unidades de RTP para trasladar a los usuarios. Si así va cuando la temporada de lluvias ni siquiera llega a la mitad, el drenaje ya dejó claro quién manda.

Interés político de ocasión

Con los tiempos electorales cada vez más cerca y más de uno pensando en repetir en el cargo, parece que en Álvaro Obregón llegó la hora de sacar el recuento de logros. El alcalde Javier López Casarín alista un informe para presumir su gestión, especialmente la estrategia de seguridad. Lástima que muchos vecinos tengan otro balance: denuncias constantes por asaltos, narcomenudeo y una creciente sensación de inseguridad. Tampoco ha logrado apagar la inconformidad por las obras del Cablebús ni responder a quienes las cuestionan. Quizá ahora, con la elección en el horizonte, sí encuentre tiempo para voltear a ver a los vecinos.

Empiezan a espabilar

Tras los retrasos en la entrega de la nueva credencial de elector, que cuenta con más candados de seguridad, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que ya se estabilizó la producción del nuevo modelo. Dijo que los esfuerzos se concentran en disminuir, gradualmente, los tiempos de entrega para la ciudadanía, manteniendo los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad que distinguen a la credencial para votar. Añadió que en siete semanas más de 2 millones de credenciales ya fueron distribuidas a los Módulos de Atención Ciudadana en todo el país.