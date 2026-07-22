Todos contra Marina

Jaime Bonilla, dirigente estatal del PT y exgobernador, volvió a reunirse con Dante Delgado. El encuentro alimentó la versión de un frente entre PT y Movimiento Ciudadano contra Morena en Baja California rumbo a 2027. Bonilla ya condicionó cualquier alianza con Morena a que Marina del Pilar Ávila no meta las manos en las candidaturas. Los audios filtrados terminaron de romper la relación entre ambos. Ella lo acusa de tenderle una trampa. Él mantiene sus señalamientos contra su gobierno. La disputa ya rebasó al PT. Marina enfrenta un bloque que puede convertir la sucesión estatal en una rebelión abierta contra Morena.

Según el sapo, la pedrada

A las recientes sacudidas en la FGR se suma un capítulo más. Primero renunció Ulises Lara como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; después fue destituido Óscar Langlet de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y, ahora, una exservidora pública federal, María Fernanda Trujillo, fue condenada a tres años de prisión por presentar ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza una copia de un supuesto título de licenciada en derecho expedido por la UNAM. Al menos en este caso hubo una sentencia. Ojalá la misma rapidez y contundencia se vieran cada vez que un servidor público incurre en irregularidades.

"Aboyan" la estrategia

Las boyas no distinguen entre un migrante y un tractocamión cargado de autopartes. Tampoco la lluvia entiende de discursos políticos. La creciente del río Bravo hizo lo que ningún litigio había conseguido: mover una barrera diseñada para contener personas hasta convertirla en un obstáculo para el comercio más importante de América del Norte. Texas construyó un símbolo de su política migratoria, pero la naturaleza recordó que las fronteras también son arterias económicas. Mientras algunos políticos actúan como si pudieran darle instrucciones a un río, éste responde con el equivalente hidráulico de un encogimiento de hombros. Resulta que la naturaleza es una pésima espectadora de campañas electorales. Qué desconsiderada de su parte.

Justicia porosa

En la Cuauhtémoc, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega detiene a quienes tiran basura o apartan lugares de estacionamiento, pero la puerta giratoria sigue funcionando a la perfección. La alcaldía los remite ante un juez cívico y, al tratarse de faltas administrativas, la salida está prácticamente garantizada. La alcaldesa informó que en los últimos días 42 personas fueron presentadas por arrojar residuos en la vía pública y 50 franeleros remitidos por apartar lugares y cobrar por ellos. Mientras tanto, 91 vehículos abandonados recibieron apercibimientos y 59 fueron retirados por sus dueños. Las sanciones más severas que el gobierno capitalino lleva años prometiendo siguen esperando turno.

Bancada obrera

El dirigente sindical y diputado federal Pedro Haces aseguró que en la Cámara de Diputados se necesita una bancada obrera, que defienda los intereses de los trabajadores y legisle para impulsar reformas que permitan avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores. Además, advirtió que la Confederación de Trabajadores de México (CATEM) buscará que los liderazgos lleguen a más cargos de elección popular, aunque anticipó que analizarán en el futuro si van con un solo partido por estas posiciones o qué estrategia pondrán en marcha.