El mariscal de campo de origen mexicano, Luis Pérez tendrá una nueva oportunidad con los actuales campeones de la NFL, Los Angeles Rams, cuadro con el que deberá ganarse un lugar en la plantilla definitiva en el campo de entrenamiento. La información la dio a conocer su ex equipo New Jersey Generals de la USFL, en el que Pérez tuvo oportunidad de participar, luego de no conseguir un lugar en Detroit Lions en 2019.