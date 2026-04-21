Colectivos piden a la ONU intervenir ante Claudia Sheinbaum y exigen una agenda sobre desapariciones, impunidad y militarización

La reunión entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe traducirse en una agenda concreta para atender desapariciones, violencia, impunidad y militarización, exigieron organizaciones de la sociedad civil, que pidieron al funcionario de la ONU intervenir como puente ante la falta de diálogo con el gobierno federal.

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Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, en entrevista con Ovaciones, advirtió que las organizaciones esperan que, tras los encuentros que Volker Türk sostendrá con la presidenta y distintas dependencias federales, el gobierno abra espacios de interlocución permanente con víctimas y colectivos.

“Lo que esperaríamos es que se abra una agenda para dar seguimiento a cada uno de los problemas que más aquejan al país y, en particular, a todo lo que tiene que ver con violencia o desaparición“, afirmó.

Camacho explicó que, durante la reunión con el Alto Comisionado, las organizaciones expusieron ocho temas prioritarios: Estado de derecho y reforma judicial, desapariciones, tortura, libertad de expresión, personas defensoras y periodistas, violencia de género, comunidades indígenas, diversidad sexual, empresas y derechos humanos, así como discapacidad.

Sin embargo, señaló que, más allá de cada caso, Volker Türk identificó dos problemas que se repiten en todos los sectores: impunidad y violencia.

“Lo que yo veo como constante es el tema de impunidad y el tema de violencia“, indicó, al asegurar que el Alto Comisionado ofreció actuar como puente entre las organizaciones y las autoridades mexicanas.

Uno de los temas que más preocupó al funcionario de la ONU fue el de las desapariciones, debido a que prácticamente todos los sectores presentes en la reunión —comunidades indígenas, periodistas, defensoras del territorio, colectivos de diversidad sexual y organizaciones de mujeres— reportaron casos de personas desaparecidas.

Camacho sostuvo que este tema estará entre los principales puntos que Volker Türk abordará con las autoridades mexicanas, sobre todo porque entre sus primeras reuniones figuran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las organizaciones también pidieron al Alto Comisionado que lleve el caso de México ante la Asamblea General de la ONU. “El pedido es que no se vea como un tema para molestar a las autoridades, sino contribuir desde espacios internacionales para resolver la impunidad“, dijo.

Otro de los asuntos planteados fue la militarización. Camacho señaló que al Alto Comisionado le llamó la atención que continúe el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mientras no avanzan las policías civiles.

“Puso como preocupante que no se están fortaleciendo las policías civiles y que, por el contrario, se está avanzando en la militarización“, advirtió.

La representante de México Evalúa afirmó que las organizaciones no buscan confrontarse con el gobierno, sino construir acuerdos y generar mecanismos de colaboración.

Explicó que entregaron al Alto Comisionado documentos, diagnósticos y casos para contextualizar la situación del país antes de sus reuniones con funcionarios federales. “Si se logran abrir espacios de comunicación, interlocución y acuerdos concretos, y se les da seguimiento, ya sería un gran avance”, concluyó.