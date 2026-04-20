Orlando Magic sorprende a Detroit Pistons y San Antonio Spurs cumple con triunfo sobre Portland Trail Blazers

Los NBA Playoffs 2026 arrancaron con dominio de Spurs y Magic, destacando las actuaciones de Wembanyama y Banchero, mientras los Pistons sufren una histórica racha negativa en postemporada

Los San Antonio Spurs y Detroit Pistons fueron luz y sombra en el inicio de los NBA Playoffs 2026. Victor Wembanyama lució imponente en su debut en postemporada con la quinteta texana, que cumplió con los pronósticos como segunda en la siembra, al conseguir una sólida victoria sobre Portland Trail Blazers. En contraste, los primeros preclasificados en la Conferencia Este, dirigidos por J.B. Bickerstaff, fueron sorprendidos por Paolo Banchero y sus secuaces.

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Orlando no solo ganó; humilló la historia de Detroit. Paolo Banchero anotó 23 puntos, capturó nueve rebotes y repartió cuatro asistencias para liderar al Magic, octavo cabeza de serie, a una victoria por 112-101 sobre los Pistons, primeros cabezas de serie, para extender la racha de derrotas en casa más larga en la historia de los Playoffs de la NBA.

Detroit ha perdido 11 partidos consecutivos en casa en la postemporada, una racha negativa que se remonta a 2008. Los Pistons tendrán otra oportunidad el miércoles, pero la sombra de su propia historia los persigue.

Cade Cunningham anotó 39 puntos, la cifra más alta de su carrera en Playoffs, y Tobias Harris añadió 17, pero el resto de sus compañeros estuvieron discretos en ataque. Franz Wagner anotó 11 de sus 19 puntos en el último cuarto para sellar la victoria de los Magic, que nunca estuvieron por debajo en el marcador. Desmond Bane y Wendell Carter anotaron 17 cada uno, y Jalen Suggs sumó 16. Los Pistons no han superado la primera ronda en 18 años; los Magic no lo hacen desde 2010.

Los del Magic, que venían de aplastar a Charlotte Hornets en el Play-in el viernes, lideraban 18-5 a mitad del primer cuarto después de limitar a los Pistons a un 1 de 6 en tiros con cuatro pérdidas de balón. Detroit reaccionó y se acercó a dos puntos, pero Orlando cerró con seis consecutivos para liderar 35-27. Los Magic ganaban 55-51 al descanso. En la segunda mitad, Detroit salió con poca energía y Orlando anotó ocho de los primeros nueve puntos.

Detroit llegó a empatar a 65 gracias a un triple de Cunningham, pero Banchero respondió con un tiro de media distancia y Bane con un triple. Orlando lideraba 81-74 al comenzar el último cuarto y nunca miró atrás. La pesadilla de Detroit, 11 derrotas consecutivas en casa en Playoffs, sigue viva. Y el Magic, con el corazón frío y la muñeca caliente, ya sueña con romper su propia sequía de 2010.

Por su parte, los Spurs doblegaron por marcador de 111-98 a los Blazers. Wemby se destapó con 35 puntos, cinco rebotes y una asistencia, además de dos bloqueos para comandar la victoria en casa ante un Portland que tuvo en Deni Avdija a su mejor hombre con aporte de un doble-doble de 30 unidades y 10 rebotes así como cinco asistencias. Pero no fue suficiente.

En un Frost Bank Center repleto de aficionados de los Spurs, su equipo estuvo a la altura de las expectativas en el primer partido de Playoffs para esta franquicia desde 2019. Wembanyama no perdió el tiempo y se puso en marcha de inmediato. Anotó 21 puntos solo en la primera mitad, estableciendo un récord de la NBA de puntos anotados en la primera mitad de un debut en Playoffs, y le dio a los Spurs una ventaja de doble dígito al descanso.

Esto rompió la marca anterior de 20 puntos, que ostentaban Kyrie Irving y Brandon Jennings. Los 35 puntos totales de Wemby fueron la mayor anotación de un jugador de los Spurs en su debut en los Playoffs, aunque aún se quedó por debajo del récord histórico de Luka Dončić de 42.

El francés también fue nominado finalista a los premios al Jugador Defensivo del Año y al Jugador Más Valioso de la NBA. Tanto Stephon Castle como De’Aaron Fox aportaron 17 puntos cada uno, sumándose a los 35 de Wembanyama, y ​​Devin Vassell finalizó con 15 puntos.

A los Spurs todavía les queda un largo camino por recorrer para ganar la que sería su primera serie de postemporada en casi una década. Después de todo, el domingo por la noche solo fue el primer partido. Pero Wembanyama no se amedrentó en su primera experiencia en los playoffs de la NBA, y los Spurs se perfilan como serios aspirantes en la Conferencia Oeste, en gran parte gracias a él.