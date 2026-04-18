Orlando Magic vence a Charlotte Hornets y enfrentará a Detroit Pistons en NBA Playoffs 2026

El Orlando Magic aplastó a los Hornets y avanzó a los Playoffs, donde enfrentará a los Detroit Pistons

Paolo Banchero anotó 25 puntos, con seis asistencias y cinco rebotes, y el Orlando Magic se recuperó de la derrota sufrida en el partido de clasificación ante los Philadelphia 76ers al aplastar a los Charlotte Hornets, que prolongarán a 11 años su racha sin clasificar a los NBA Playoffs.

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El Magic se impuso por contundente 121-90 y avanzó a la postemporada como octavo cabeza de serie, lo que le obligará a enfrentarse en primera ronda a los líderes de la Conferencia Este, los Detroit Pistons.

Obstruidos por una férrea defensa del Magic, los Hornets comenzaron con un 25% (5 de 20) en sus tiros y una ofensiva dependiente del triple. Charlotte promediaba 43.3 intentos de tres puntos por partido, pero no lograba encestar ninguno, al irse con solo 3 de 10 desde detrás del arco en los primeros 12 minutos.

Orlando no aflojó en el segundo cuarto, continuando su presión defensiva y obligando a los Hornets a conformarse con tiros difíciles. Los del Magic terminaron la mitad con cinco bloqueos y limitaron a Charlotte a un 34% de tiros de campo. LaMelo Ball anotó solo dos puntos, en parte por tres faltas personales que lo condicionaron.

Ball anotó 21 puntos en la segunda mitad para terminar con 23 totales, pero el resultado ya estaba decidido para entonces. Miles Bridges añadió 15 y Brandon Miller anotó 14, lanzando de 4-7 en triples. El candidato a Novato del Año, Kon Knueppel, sumó 11 puntos, al acertar 3 de 10 y 1 de 6 en triples.

El Juego 1 de la serie de primera ronda de Playoffs de la NBA entre Magic y los Pistons está programado para el domingo. Los dos equipos dividieron su serie de temporada regular, ganando dos de cuatro enfrentamientos cada uno.