Óscar Rentería Schazarino renuncia a la SSP de Sinaloa. | Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Se espera que el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública se realice el próximo lunes 16 de marzo

Este jueves se confirmó la renuncia de Óscar Rentería Schazarino como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa. La noticia fue validada por fuentes de seguridad consultadas por la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Los detalles de la salida de Óscar Rentería Schazarino

El mando militar presentó formalmente su dimisión ante el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Con este anuncio, Rentería Schazarino concluye un periodo de 15 meses al frente de la corporación, tras haber asumido el cargo en diciembre de 2024.

Su gestión se caracterizó por dar continuidad a la estrategia de seguridad tras sustituir a Gerardo Mérida Sánchez, quien, curiosamente, también permaneció 15 meses en la posición.

Cambios constantes en la SSP de Sinaloa

Bajo la administración de Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Seguridad Pública ha visto pasar a tres titulares distintos, reflejando una etapa de relevos frecuentes en el área:

Cristóbal Castañeda Camarillo: El primer secretario de la actual administración, quien renunció tras cinco años de gestión.

El primer secretario de la actual administración, quien renunció tras cinco años de gestión. Gerardo Mérida Sánchez: Segundo al mando, con una duración de 15 meses.

Segundo al mando, con una duración de 15 meses. Óscar Rentería Schazarino: Tercer titular, quien hoy cierra su ciclo tras 15 meses de servicio.

Dato relevante: Hasta el momento, el Gobierno del estado no ha revelado los motivos específicos de la renuncia, manteniendo la información bajo reserva institucional.

¿Cuándo se nombrará al nuevo secretario?

La incertidumbre sobre quién tomará las riendas de la seguridad en la entidad terminará pronto. Según los informes obtenidos, se espera que el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública se realice el próximo lunes 16 de marzo.