La sonrisa de Osmar Olvera no cabe en una sola fotografía. Lleva tres medallas colgadas en el cuello —dos de plata y una de bronce— y una ilusión que apenas cabe en el pecho, con la mente ahora enfocada competir por primera vez en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en la próxima edición de Santo Domingo 2026.

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La selección nacional de clavados acaba de regresar a México tras su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, celebrada en Beijing, China, donde consiguió un total de cinco medallas: tres de plata y dos de bronce. El doble medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra, portaba las tres preseas que obtuvo en el certamen organizado por World Aquatics a su llegada, con la naturalidad de quien ya aprendió a ganar sin perder la ambición.

“Estoy contento. El objetivo en cada competencia es presentarme de la mejor forma, subir al podio, y en esta Súper Final lo logramos”, señaló Olvera Ibarra, de 21 años de edad en palabras para la Conade.

Pero más allá de lo inmediato, el clavadista capitalino ha lanzado un deseo que dibuja el siguiente capítulo de su deslumbrante carrera, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto. Será su primera vez en una justa regional, y la motivación, dice, no tiene nada que envidiarle a otros donde ha competido.

“Me siento muy motivado, porque nunca he participado en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es un evento que me ilusiona mucho; la mentalidad siempre es la misma: salir a ganar, dar lo mejor y poner a México en lo más alto. Ahora nos enfocaremos en el próximo selectivo”, agregó.

El recuento de preseas en Beijing confirma el momento dulce de los saltos ornamentales mexicanos. Los olímpicos de París 2024, Osmar Olvera Ibarra y Juan Manuel Celaya Hernández, aportaron la primera medalla para México al obtener la plata en trampolín de tres metros sincronizados varonil. La segunda presea de plata llegó en la prueba de equipo mixto de tres y 10 metros, gracias a la actuación de Aranza Vázquez Montaño, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera Ibarra y Randal Willars Valdez.

Por su parte, Osmar Olvera conquistó la medalla de bronce en trampolín de tres metros individual varonil. En la fase de eliminación directa, se enfrentó a su compañero y también medallista olímpico, Juan Manuel Celaya, a quien superó para seguir adelante.

Ese duelo entre amigos y compañeros de entrenamiento, ambos dirigidos por la entrenadora de origen chino Ma Jin, tuvo un prólogo de palabras sinceras antes del agua. Olvera lo relató sin dramatismo, con la honestidad de quien comparte más que una competencia.

“Antes de competir, hablamos como siempre: es parte del deporte. Nos motivamos a dar espectáculo y hacer lo mejor posible. Lamentablemente nos tocó enfrentarnos, hubiera sido ideal encontrarnos en otra instancia, pero así es el formato. Aun así, me sentí bien”, comentó.

Más allá de las medallas, Olvera se llevó de China una cifra que para un clavadista es casi un territorio mítico. En la preliminar y en la semifinal de la prueba de trampolín de tres metros, superó la barrera de los quinientos puntos —una marca que separa a los muy buenos de los memorables—, con un registro de 513.95 unidades en la semifinal.

“En la preliminar y semifinal realicé clavados muy buenos, superé los quinientos puntos y eso me deja contento. Vamos por buen camino; el objetivo es mantenernos por encima de ese nivel y seguir mejorando”, concluyó.