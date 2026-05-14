Oswaldo Sánchez vaticina actuación histórica del Tri en Mundial 2026: “Tenemos una gran ventaja de ser anfitriones”

El aguanieve rebasaba por encima de los tobillos de Oswaldo Sánchez, cuando el 12 de febrero de 2009, Estados Unidos volvió a vencer 2-0 a México en Columbus, Ohio. Eran las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Sudáfrica 2010 y el guardameta sintió una profunda frustración al ver cómo las condiciones climáticas inclinaban de nuevo la balanza en favor del USMNT. Ahora, espera que el Tri aproveche la altura de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México durante el Mundial 2026, tercero que ocurrirá en territorio nacional.

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México hará historia al ser anfitrión en el debut oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca —hoy renombrado Banorte por temas comerciales— cuando la Selección Nacional enfrente a Sudáfrica. Oswaldo Javier Sánchez Ibarra vivió un primer partido con el Tri en 2006 cuando en Alemania vencieron a Irán, por lo que sabe que los nervios estarán a flor de piel. Es por eso que espera que el equipo nacional saque ventaja de las condiciones climatológicas para llevarse los tres puntos.

“Tenemos una gran ventaja de ser anfitriones, porque aparte aquí en Ciudad de México hay mucha altura. Como consecuencia, otros países, por más que se acostumbren a entrenar los últimos tiempos para estar acá, les va a costar. Con el calor que se siente en el Estadio Ciudad de México, ni te digo, por el concreto, por el empuje de la gente. Sí creo que podemos sacar ventaja, por eso me atrevo a vislumbrar que puede ser una actuación histórica para México, por esos factores. Por el calor, porque imagínate, para el rival, calor, altura, la afición en contra, pues sería algo que podemos aprovechar. Yo soy de la idea que en la guerra, en el amor, en el fútbol, todo se vale. Entonces busquemos argumentos para sacar ventaja”, dijo Sánchez en el Inicio del Verano de Fútbol 2026 de OpenTable.

“Estados Unidos, cuando empezó con el famoso 2-0 contra México, los partidos que ellos hacían de local eran en Columbus, a menos 7 grados centígrados, llovía, el agua te llegaba a los tobillos, no podías hacerlo. Aprovechaban esas condiciones de local para sacar ventaja y nosotros, ya ves que nos gusta, queremos ponderar el tema económico más allá del deportivo y de repente venía a jugar Estados Unidos y en vez de ponerlo a jugar a las 12:00 del día, y lo modificamos porque el horario estelar de la televisión es a las 9:00 de la noche y vienen frescos, no hay calor, les damos esas ventajas que equiparan su rendimiento. Hay que sacar ventaja de cualquier situación. Esa es mi percepción respecto al fútbol”, agregó.

Foto: Oswaldo Sánchez

Es por eso que el exguardameta de las Chivas, Atlas y América —entre otros— considera que el equipo de Javier Aguirre puede imponerse desde temprana hora en el primer encuentro de esta justa mundialista.

“Yo estoy imaginando el primer gol de México contra Sudáfrica al minuto 7. Imagínate nada más. Nuestra ciudad se va a volcar, o sea, va a ser muy emocionante. Entonces creo yo que es una fiesta que no se repite tanto. Esta es la tercera vez que en México va a hacerse este torneo veraniego y lo veo muy complicado que regrese. Al menos en muchas generaciones”, afirmó.

Pero lo que San Oswaldo más desea, es ver el rostro de cada uno de los elegidos por el Vasco para alinear ese esperado día en el césped sagrado del Coloso de Santa Úrsula, pues sabe lo mucho que disfrutarán de ese privilegio de poder ser anfitriones de una inauguración de la Copa del Mundo en casa.

“El 11 de junio que sea el inicio del Mundial, con toda la fiesta que va a haber previa a la inauguración, durante la inauguración, cuando esté el Himno Nacional, yo quiero que vean las caras de los jugadores que están ahí. Esos 11 jugadores en donde detrás hay luchas, sinsabores, sacrificios, lesiones. Esa parte es muy emocional, eso no tiene comparación. Eso es lo que quiero que se les quede clavado hoy, que el futbolista que llega ahí, más allá de que pueda ser muy bueno o regular o como sea, está cumpliendo un sueño en donde muchos le decían que no se podía”, finalizó.