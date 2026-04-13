Ovaciones debuta con el pie derecho en la Copa Esto

El equipo del periódico deportivo se impuso 3-1 a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) para llevarse sus primeros puntos del torneo

En su presentación en la edición 2026 de la Copa Esto, el equipo Ovaciones tuvo que venir de atrás para llevarse la victoria y sus primeros puntos del torneo ante la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

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Este domingo se llevó a cabo la gran inauguración del torneo en la sede de CDMX, organizado por el diario Esto que celebra su 85 aniversario, donde Ovaciones se impuso 3-1 a CATEM en un partido muy disputado.

“Diviértanse, pásenla a todo dar y qué bueno que están aquí. Las puertas del COM siempre estarán abiertas para la OEM, bienvenidos sean todos”, fueron las palabras de María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

En cuanto al partido, CATEM se fue al frente en el marcador en el primer tiempo, en una jugada de tiro de esquina donde agarraron mal parada a la defensa de Ovaciones, y ‘Alex’ apareció solo para rematar de cabeza.

El equipo del periódico de información deportiva adelantó líneas y poco antes de ir al medio tiempo logró el empate gracias a Héctor Montalvo en una jugada donde recibió un pase dentro del área de Armando Gálvez y definió para el 1-1.

En la segunda mitad, Ovaciones tomó el control de las acciones y dio la voltereta al marcador gracias a otra anotación de Montalvo de tiro libre, el cual causó polémica porque los de CATEM reclamaron que el balón no había rebasado la línea de gol, pero al final el árbitro central decretó la anotación.

Para cerrar el partido, el tercer tanto llegó en una jugada donde Adrián Zahir Díaz estuvo atento en todo momento a la pelota, y cuando le llegó dentro del área no dudó en empujarla al fondo de las redes.

Además de María José Alcalá, estuvieron en la ceremonia de presentación Martha Ramos, directora general editorial de la OEM; David Segoviano, director de ESTO; y Héctor García Antonio, coordinador de Cultura Física y Deporte del IMSS.