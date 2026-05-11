Ovaciones e ISDI igualan 1-1 en actividad de la Copa Esto

Ovaciones se juega el boleto en la última jornada ante La Carnada

En un duelo intenso y con emociones en ambas áreas, el equipo de Ovaciones empató 1-1 frente a ISDI en actividad correspondiente a la jornada 5 de la Copa Esto, resultado que mantiene con vida las aspiraciones de ambos conjuntos rumbo a la fase final.

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El encuentro fue disputado de principio a fin, incluso con un conato de bronca entre jugadores tras una serie de reclamos y entradas fuertes, aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de compañeros y cuerpo arbitral.

Ovaciones tomó ventaja en el marcador gracias a una gran definición de Olger Cancino, quien quedó solo frente al arquero y definió de manera rasa para mandar el balón al fondo de las redes.

Sin embargo, ISDI reaccionó minutos después y consiguió el empate luego de un balón filtrado que dejó a su delantero mano a mano frente al guardameta. Aunque los jugadores de Ovaciones reclamaron una posible posición adelantada, el atacante estaba habilitado y la anotación subió al marcador para decretar el 1-1 definitivo.

Con este resultado, ambos equipos llegaron a siete unidades; no obstante, Ovaciones aún tiene un partido pendiente ante La Carnada, escuadra que suma nueve puntos.

El panorama es claro para los del diario deportivo: una victoria o un empate les dará el boleto a los cuartos de final, mientras que una derrota los dejaría eliminados, ya que ISDI cuenta con una mejor diferencia de goles.