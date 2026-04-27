Ovaciones suma su segundo triunfo y encamina su pase a Cuartos de Final de la Copa ESTO

La Copa Esto sigue en marcha y dentro de la Jornada 3 del torneo, se vivió el “Clásico de la OEM” entre el ESTO y Ovaciones, partido que se vivió a flor de piel. Sin embargo, los anfitriones vieron la derrota por un marcador abultado de 1-4.

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En la primera parte, el partido fue bastante parejo, teniendo llegadas en ambas porterías. No sería hasta el minuto 15’ que Ovaciones abrió el marcador a través del balón parado, cuando Roger Gálvez ejecutó un tiro libre que terminó en autogol del ESTO.

El ESTO no bajó el ritmo y logró el empate por la vía del penal, tras una falta del arquero. Con el 1-1, ambos equipos se fueron al descanso.

Para la segunda parte, Ovaciones se reorganizó con cambios desde la banca y mostró un juego más ordenado, con toque de balón y efectividad ofensiva.

El segundo gol llegó por conducto de Olger Cancino, quien definió en un mano a mano para el 1-2.

Tras el gol, el ESTO cayó en la desesperación, perdiendo el control del partido, mientras que Ovaciones supo manejar los tiempos y ampliar la ventaja.

Armando Gálvez anotó el 3-1 con un tiro-centro, y posteriormente Iván Rojas selló el marcador con el 1-4, tras aprovechar un contrarremate dentro del área.

Con esta victoria, Ovaciones sumó su segundo triunfo y llegó a seis puntos, consolidándose como un equipo fuerte en el torneo.

Por su parte, el ESTO quedó eliminado, tras sumar su tercera derrota por goleada (9-0, 7-0 y 4-1).

Ahora, Ovaciones enfrentará a ISDI el próximo 10 de mayo, en busca de asegurar su pase a Cuartos de Final y pelear el liderato del grupo junto a La Carnada.