Pachuca anuncia corrida monumental para mayo con figuras del toreo internacional

La empresa Feria Toro anunció la realización de la Gran Corrida Monumental, un festejo taurino programado para el próximo sábado 9 de mayo de 2026 a las 16:30 horas en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se rompió el tendón de Aquiles! Malagón quedó fuera de la Copa del Mundo 2026

De acuerdo con la información difundida por la empresa organizadora, el cartel estará encabezado por el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, quien compartirá la tarde con los matadores Diego Silveti, Diego San Román y el joven torero español Marco Pérez. Los cuatro lidiarán un encierro de la ganadería Fernando de la Mora.

La empresa señaló que el cartel reúne a figuras consolidadas y a jóvenes toreros que han destacado en plazas de México y España, por lo que se espera una corrida con diferentes estilos dentro del ruedo. La presencia de un rejoneador internacional, junto con dos matadores mexicanos y una promesa del toreo español, forma parte de la propuesta del festejo.

La Plaza de Toros Vicente Segura es uno de los recintos taurinos más representativos de Hidalgo y regularmente alberga corridas durante fechas relevantes del calendario taurino. Hasta el momento, la empresa organizadora informó que los detalles sobre la venta de boletos y los puntos de acceso se darán a conocer próximamente a través de sus canales oficiales. Con este anuncio, Pachuca suma un nuevo festejo taurino a su calendario anual, en un evento que busca convocar a la afición local y de otros estados.