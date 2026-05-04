Pachuca da golpe de autoridad en el Nemesio Diez y vence a Toluca

Pachuca vence 1-0 a Toluca con gol de Enner Valencia y toma ventaja en los cuartos de final

Los Tuzos del Pachuca lograron un valioso triunfo 1-0 en su visita al Estadio Nemesio Diez ante los Diablos Rojos del Toluca, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX.

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Aunque el marcador fue cerrado, el encuentro resultó intenso y tácticamente atractivo. Pachuca, con pocas llegadas, fue contundente y marcó el único tanto por conducto de Enner Valencia, quien firmó un gol de gran calidad.

Por su parte, Toluca generó múltiples oportunidades, pero careció de definición frente al arco rival.

El partido arrancó con ritmo dinámico, y apenas en los primeros minutos, Jesús Angulo probó con un disparo que fue controlado por el portero Carlos Moreno.

Sin embargo, al minuto 8, Enner Valencia se convirtió en el héroe del encuentro al aprovechar un rebote dentro del área y marcar con un potente disparo al ángulo, imposible para el guardameta Luis García.

Tras el gol, Toluca se volcó al ataque, principalmente por la banda derecha, pero sus delanteros no lograron concretar. Marcel Ruiz estuvo cerca con un remate de cabeza que se fue por encima del arco.

En respuesta, Pachuca también generó peligro; Víctor Guzmán estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su disparo fue contenido por el arquero rival.

🚨🤯 FINAL: PACHUCA BEATS TOLUCA 1-0 WITH A BANGER FROM ENNER VALENCIA! 🚀



Great performance from 20-year-old midfielder, ELIAS MONTIEL, controlling the midfield. 💎 pic.twitter.com/g87Jo6P6xN — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 4, 2026

Otros intentos de jugadores como Pável Pérez y Sebastián Córdova no lograron cambiar el marcador, que se mantuvo 1-0 al descanso, pese al dominio en posesión del conjunto mexiquense.

Para la segunda mitad, Pachuca estuvo cerca de ampliar la ventaja con un gol anulado a Sergio Barreto por falta.

Conforme avanzó el partido, la presión aumentó sobre Toluca, que intentó reaccionar con cambios ofensivos ordenados por su técnico Antonio “Turco” Mohamed, incluyendo el ingreso de Santiago Simón, Nicolás Castro y Paulinho.

A pesar de los ajustes, el gol del empate no llegó. Jugadores como Alek Álvarez y Nicolás Castro tuvieron oportunidades, pero sin precisión.

El partido también tuvo momentos de tensión, como la lesión de Carlos Sánchez, que tuvo que abandonar el terreno de juego, y un gol anulado a Toluca por fuera de lugar al minuto 83, lo que generó protestas en la tribuna.

En los minutos finales, Pachuca estuvo cerca de marcar el segundo, pero Bruno Méndez evitó el tanto con una intervención clave.

Finalmente, el tiempo se agotó y Pachuca se llevó la victoria, dejando la serie abierta para el partido de vuelta, que se disputará el domingo 10 de mayo en el Estadio Hidalgo.