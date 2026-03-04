Pachuca vence al Necaxa con goles de Alexéi Domínguez y Oussama Idrissi

Pachuca venció 2-1 a Necaxa en el Estadio Hidalgo, llegó a 17 puntos y se mantiene en la parte alta del Clausura 2026.

El Pachuca ha vuelto a la normalidad. Luego de un inesperado descalabro ante Mazatlán la jornada anterior, los Tuzos retomaron el camino de la victoria al imponerse en el Estadio Hidalgo sobre el Necaxa para consumar su quinto triunfo en el torneo Clausura 2026 de Liga MX, gracias a los goles de Alexéi Domínguez y Oussama Idrissi.

Con la victoria, los hidalguenses llegaron a 17 puntos que los ubican en la parte alta de la tabla general del certamen mexicano al cabo de nueve fechas disputadas. En tanto, para los Hidrorrayos fue su sexto descalabro del semestre, a cambio de tres triunfos y ningún empate, balance que los tiene en la parte baja con solo nueve unidades.

Los pachuqueños dominaron la mayor parte del tiempo con un 52% de posesión de la pelota en los 90 minutos más la compensación. Además, los dirigidos por Esteban Solari realizaron 15 remates, nueve de ellos a puerta, contra solo cuatro del conjunto de Aguascalientes, que pasó parte del encuentro replegado en su propia área.

El juego comenzó con un impetuoso equipo de la Bella Airosa, con opciones creadas desde el corazón del medio campo con Christian Rivera y Sergio Lenin Rodríguez, quienes distribuían hacia los costados en busca de la genialidad de sus dos extremos, quienes coincidentemente se encargaron de mojar.

Así fue como, apenas a los 13 minutos, ‘Guamerucito’ García tejió una jugada por el costado izquierdo, donde encontró libre a Alexéi Domínguez, en quien se apoyó para quitarse la marca.

Entonces, el miembro del Tri Sub-20 en la pasada Copa del Mundo de la categoría, cortó hacia el área con clase, amagó, cambió de ritmo y disparó un derechazo cruzado para el 1-0.

Pachuca comenzó a tener la pelota con una actitud más relajada, ya con el marcador a su favor y con el público de casa respaldando en el Estadio Hidalgo.

Oussama Idrissi encontró espacio por la banda izquierda y, tras una combinación con ‘Guamerucito’ García, recibió dentro del área y fusiló a Ezequiel Unsain para el 2-0 pasada la media hora.

Los Tuzos se fueron al descanso con una cómoda ventaja y en posición privilegiada para sumar los tres puntos.

Sin embargo, siete minutos después del inicio del segundo tiempo, Lorenzo Faravelli asistió de forma magistral a Javier Ruiz, quien definió con potencia para el gol del descuento para los dirigidos por Martín Varini.

El gol de Necaxa no cambió el guion. Pachuca reaccionó, generó más opciones y mantuvo el control del partido, evitando sorpresas.

Los de Aguascalientes intentaron aprovechar espacios, pero no les alcanzó y sumaron una nueva caída ante los hermanos de Grupo Pachuca, luego de haber tropezado también ante el León en esta fecha doble.