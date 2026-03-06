Padre golpea a estudiante de preparatoria en Jalisco: video de pelea se vuelve viral

La pelea entre alumnos escaló cuando el papá de uno de los jóvenes intervino y terminó enfrentándose a golpes con el otro estudiante frente a varios testigos

Un video que circula en redes sociales ha provocado indignación luego de mostrar cómo un adulto se involucra en una pelea entre estudiantes de preparatoria y termina enfrentándose físicamente con uno de los jóvenes. El incidente ocurrió presuntamente entre alumnos de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco.

LEE ADEMÁS: Beca Rita Cetina Primaria 2026: Abre registro para apoyo de $2,500 y estos son los requisitos

Las imágenes captadas por testigos muestran el momento en que dos estudiantes comienzan a intercambiar golpes mientras varios compañeros observan la escena. La confrontación inicia sobre una banqueta y rápidamente escala a un intercambio de puñetazos.

La pelea terminó en el pavimento

Durante el forcejeo, ambos jóvenes pierden el equilibrio y caen hacia el pavimento, en una zona por donde circulaban vehículos. Esta situación incrementó el riesgo tanto para los involucrados como para quienes se encontraban cerca del lugar.

🔴 Padre y estudiante se pelean afuera de la Prepa 12



Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un padre de familia se involucra en una pelea afuera de la Prepa 12 de la UdeG, en la colonia Olímpica de Guadalajara.



Los hechos ocurrieron el pasado 2 de… pic.twitter.com/N10QanmDEd — Gabi | Pulso Jalisco (@noticias_gab) March 5, 2026

El incidente continuó frente a varios estudiantes que presenciaban la escena y algunos de ellos grabaron el momento con sus teléfonos celulares.

Padre interviene y enfrenta al estudiante

Lo que generó mayor polémica fue la aparición de un tercer participante en la pelea, identificado como el padre de uno de los alumnos.

En el video se observa cómo el adulto decide intervenir directamente en el conflicto para defender a su hijo y termina enfrentándose a golpes con el otro joven. A pesar de la diferencia de edad y complexión, el estudiante logra responder a la agresión y defenderse.

En medio del intercambio, ambos caen al suelo y el joven termina quedando encima del adulto, lo que provocó reacciones divididas y fuertes críticas en redes sociales por la participación del padre en el altercado.

Indignación en redes sociales

Tras difundirse el video, usuarios de redes manifestaron indignación y preocupación, al considerar inapropiado que un adulto se involucre físicamente en una pelea con un menor de edad.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades escolares o locales han tomado medidas tras la difusión del material.