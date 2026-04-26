Padres remontan en la séptima y vencen 6-4 a Diamantes en la México City Series 2026

Padres de San Diego remontan en la séptima entrada y vencen 6-4 a Diamantes de Arizona en la México City Series 2026 en el estadio Alfredo Harp Helú

Con dos cuadrangulares de Ty France y un ataque de cuatro carreras en la parte alta de la séptima entrada, los Padres de San Diego derrotaron 6-4 a Diamantes de Arizona en el primer juego de la México City Series en el Alfredo Harp Helú, dentro de la temporada 2026 de Grandes Ligas.

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Los Padres, líderes de la División del Oeste en la Liga Nacional, perdían 1-4 cuando en la primera mitad de la séptima entrada le dieron la vuelta a la pizarra ante el descuido del pitcheo de Diamantes.

Con la casa llena, Gavin Sheets impulsó dos carreras, Freddy Fermín empató 4-4 con fly de sacrificio y otro elevado de Ramón Laureano produjo la carrera del desempate (5-4).

Ty France, séptimo en el orden al bat, que ya había conectado cuadrangular en la quinta entrada, repitió en la novena para el 6-4 final.

Los Diamantes tomaron el control del partido en la segunda entrada ante el pitcheo del venezolano Germán Márquez, con un ataque de cuatro anotaciones donde destacó el cuadrangular del mexicoamericano Alek Thomas.

Márquez terminó con seis entradas lanzadas, cuatro carreras permitidas y dos ponches, mientras Mason Miller logró el salvamento número 10.

El relevista Taylor Clarke cargó con la derrota tras permitir una carrera en su labor.

La serie en la Ciudad de México marca el arranque de la tercera edición en el país dentro del calendario regular de Grandes Ligas, tras las realizadas en 2023 y 2024. La confrontación termina este domingo a las 14 horas.

Rey Misterio lanza la primera bola

En un gran ambiente mexicano, el luchador Rey Misterio lanzó la primera bola en representación de los Padres, mientras que Rey Fénix lo hizo por Arizona.

La “lucha” de este fin de semana no fue en un cuadrilátero, sino en el terreno de beisbol en la CDMX entre San Diego y Arizona.

Los luchadores incluso se dieron un abrazó en el montículo, antes de dar paso al espectáculo del bate y la bola.