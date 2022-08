Pagarán agua bien grandes consumidores

Cambian medidores en la CDMX

Se va a medir mejor a hospitales privados y centros comerciales, pero no les van a cobrar tarifa mayor

Este año, el gobierno de la Ciudad de México destinará alrededor de 100 millones de pesos para el cambio de medidores para grandes consumidores de tipo comercial e industrial, no para los de consumo doméstico, al tiempo que descartó que en la capital del país haya huachicoleo de agua.

“Los grandes hospitales privados, los grandes centros comerciales, centros que consumen agua de manera importante pues ahora se van a medir mejor, no es que se les va a cobrar más tarifa, sino sencillamente se les va a cobrar el consumo. Lo que vamos a garantizar es, que lo que consumen, lo paguen, eso es lo que vamos a garantizar. Y ver si realmente se está midiendo bien el consumo que tienen.

“Hasta ahora no podríamos decir que hay robo de agua o huachicol de agua, hasta no poder hacer realmente las mediciones. O sea, lo que sí podemos decirles es que, al desprivatizar el sistema comercial, nos hemos dado cuenta de que a los grandes usuarios no se les estaba midiendo adecuadamente el agua, entre otras cosas por medidores que ya no están funcionando adecuadamente”, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia, dio a conocer que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el programa de Sectorización presenta a la fecha un avance del 58 por ciento con la conformación de 484 sectores hidráulicos y una inversión de 955.5 millones de pesos que han permitido la recuperación de caudal de 550 litros por segundo (l/s) en beneficio de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Tlalpan.

Destacó que el programa de Sectorización de la Ciudad de México pone la ciencia al servicio de la distribución del agua potable y del acceso humano al agua, con el objetivo de que en 2024 toda la capital esté sectorizada, se comience con la ampliación en la sustitución de tuberías y se cuente con un Plan Hídrico, pero además, se pueda detectar de manera más acertada en dónde se ubican las fugas del líquido que, por el momento, se tiene establecido que la mayoría de las fugas se ubican en el poniente de la CDMX, “porque ahí hay más presión” del caudal.

“Es necesaria la sectorización para después entrar a la sustitución del sistema de distribución de las tuberías de agua potable. Y tenemos un avance muy importante, igual que la medición. Hoy sabemos, fíjense, históricamente se decía que la Ciudad de México consumía 35 metros cúbicos por segundo de agua, por primera vez estamos midiendo y podemos decir que, hoy estamos en 29.5 metros cúbicos por segundo, no quiere decir que hayamos ahorrado necesariamente cinco metros cúbicos por segundo, quiere decir que ahora sí medimos, antes no medíamos, sólo se calculaba”, explicó.