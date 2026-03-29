Conoce fechas límite, lugares de pago y requisitos para pagar tenencia y refrendo 2026 en CDMX y Edomex y evita recargos y multas

El pago de refrendo y tenencia es obligatorio en México, por lo que si quieres evitar recargos o perder beneficios, es importante realizar el trámite antes de que venza el plazo en la Ciudad de México y el Estado de México.

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El refrendo corresponde al derecho anual de usar las placas de tu vehículo, sin importar su valor o modelo. En cambio, la tenencia es un impuesto relacionado con el hecho de ser propietario del automóvil, cuyo costo depende de factores como valor comercial, antigüedad y características.

Subsidio del 100% en tenencia

Ambas entidades ofrecen la posibilidad de obtener un subsidio del 100% en la tenencia, lo que significa que solo pagarías el refrendo. Sin embargo, este beneficio aplica únicamente si cumples con ciertos requisitos establecidos por las autoridades.

Requisitos en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México, es necesario no tener adeudos, contar con tarjeta de circulación vigente y que el valor del vehículo no supere los 250 mil pesos. En el Estado de México, el auto debe estar a nombre de persona física, sin adeudos y con un valor máximo de 400 mil pesos (autos) o 115 mil pesos (motocicletas).

Fecha límite para aprovechar el beneficio

Si buscas mantener el subsidio, debes tomar en cuenta que la fecha límite es el 31 de marzo de 2026. Después de este día, podrías perder el beneficio y estar obligado a pagar la tenencia completa.

Opciones de pago en CDMX y Edomex

En la CDMX, el trámite es gestionado por la Secretaría de Administración y Finanzas. Puedes pagar a través de la App CDMX, el portal oficial, aplicaciones bancarias, kioscos de Tesorería, tiendas de autoservicio y farmacias, ofreciendo múltiples opciones tanto digitales como presenciales.

En el Edomex, el proceso se realiza mediante el Portal de Servicios al Contribuyente, donde puedes generar tu línea de captura. También es posible pagar en bancos, oficinas de Finanzas, tiendas de autoservicio, cajeros y Telecom/Telégrafos, facilitando el cumplimiento de esta obligación vehicular.