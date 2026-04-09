Pago de utilidades en México puede alcanzar hasta 30 mil pesos

Los sectores donde se registran mayores pagos de utilidades son marketing, salud, manufactura, así como logística y transporte

En el contexto del reparto de utilidades en México (Participación de los Trabajadores en las Utilidades, PTU), que inició el pasado 1 de abril, un análisis de la firma mexicana Worky –software de gestión de nómina, seguridad social y recursos humanos–, revela que este beneficio laboral se ha convertido en un reflejo directo del desempeño financiero de las empresas y de las diferencias estructurales entre industrias.

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De acuerdo con el estudio, basado en datos reales de empresas mexicanas, el promedio nacional de PTU se sitúa en 12 mil 573 pesos por colaborador; sin embargo, en sectores con alta rentabilidad, los montos pueden multiplicarse hasta seis veces, alcanzando los 30 mil pesos, “evidenciando una brecha significativa en la generación de valor“.

Del documento se desprende, además, que las industrias más rentables concentran los pagos más altos, posicionando a las de marketing y servicios médicos y de salud, como los sectores con mayores pagos de utilidades en México.

En este sentido, en el desglose, se señala que Marketing paga alrededor de 80 mil 991 pesos; servicios médicos y salud alcanza los 79 mil 071 pesos; en tanto que comercio internacional, 36 mil 432 pesos.

“Estos sectores no solo superan ampliamente la media nacional, sino que reflejan un mayor nivel de especialización, escalabilidad y eficiencia operativa dentro del mercado mexicano”, señala el estudio de la firma Worky.

En un segundo bloque se ubican industrias clave para la economía, como logística y transporte, en donde el PTU es de unos 38 mil 445 pesos; y en manufactura alcanza los 38 mil 355 pesos.

“Su desempeño está directamente vinculado a su papel en las cadenas de suministro y al dinamismo del comercio global“, señala la firma.

Cabe recordar que en México, la ley laboral establece que las empresas deben destinar el 10% de su utilidad fiscal neta entre sus colaboradores.

Para 2026, el pago debe llevarse a cabo a partir del 1 de abril al 30 de mayo en el caso de personas morales (empresas), y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas.

Sin embargo, más allá del cumplimiento, “el PTU se consolida como un indicador estratégico para la alta dirección”, toda vez que ello permite evaluar la rentabilidad real del negocio; la eficiencia operativa; la capacidad de generación de valor por colaborador, y la competitividad en atracción y retención de talento.

En este sentido, Maya Dadoo, CEO y cofundadora de Worky comenta que “el PTU no solo representa una obligación legal, también es un reflejo directo del desempeño financiero de las empresas y del valor que generan las personas con su trabajo. Hoy, las áreas de recursos humanos y finanzas tienen el reto de anticipar escenarios, asegurar el cumplimiento normativo y comunicar con mayor claridad cómo se calcula este beneficio”.

Cabe señalar que el estudio evidencia los sectores con márgenes más ajustados, como el de alimentos y bebidas o servicios profesionales, que registran pagos considerablemente menores, en rangos de un mil 500 a 19 mil pesos, “lo que refleja limitaciones en rentabilidad, costos operativos y rotación laboral“.

El estudio indica que esta diferencia es particularmente relevante para las pequeñas y medianas empresas en México, donde el reparto de utilidades “puede representar una presión financiera importante, pero también una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional y la confianza del talento“.

Agrega que, tras la reforma legislativa en materia de subcontratación, que introdujo límites al cálculo del reparto, las organizaciones han reforzado sus procesos de planeación, auditoría y comunicación interna para generar mayor certidumbre y fortalecer su propuesta de valor hacia el talento.