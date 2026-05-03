Países que son potencias económicas o militares no tienen grandeza de México: Sheinbaum

Sin ánimos de entrar en controversias con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que “hay países que pueden ser potencia económica, militar”, pero dejó claro que “la grandeza cultural de México no la tiene nadie”, por ello, destacó que “el orgullo de ser mexicano es extraordinario”.

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Es más, afirmó durante la asamblea informativa con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Palenque, Chiapas, que “México es mucha pieza” y sostuvo que “la grandeza cultural de México no la tiene nadie”.

De esta forma, Sheinbaum Pardo exaltó la historia, la identidad nacional y el orgullo de ser mexicano, al dar a conocer a los estudiantes del IPN, de la Unidad Palenque, en Chiapas, que serán beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra.

Por ello, y tras una clase de historia de cómo se gestó el Politécnico, la primera mandataria del país convocó a valorar la profundidad histórica y cultural del país, y sostuvo que la fortaleza de México no sólo descansa en sus recursos o en su dimensión territorial, sino en la riqueza de su pueblo, sus raíces y sus luchas históricas.

De ahí que, ante la situación que se vive con el vecino país del norte, deslizó en su participación que “hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar, sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie”.

Sheinbaum Pardo recordó que durante mucho tiempo se buscó sembrar una visión de inferioridad sobre el país y sobre los mexicanos, pero dijo que esa idea contrasta con la dimensión histórica de México y con el legado de sus pueblos originarios; “las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país, un país extraordinario”, aseveró.

Asimismo, destacó la herencia de las grandes civilizaciones originarias y llamó a reconocer en ellas una fuente de orgullo nacional, no sin antes observar que la historia de México está marcada por luchas en favor de la libertad, la soberanía y la justicia social, recordando figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Emiliano Zapata y el expresidente Lázaro Cárdenas -quien dio pie al IPN-, como referentes de esa tradición histórica.

En este sentido, la presidenta Sheinbaum recordó a los alumnos del Politécnico, el lema de esa institución, “La técnica al servicio de la patria”, y sostuvo que la formación profesional debe tener como horizonte el bienestar colectivo.

Y aseveró, que el conocimiento, la vocación de servicio y el amor al país deben colocarse por encima de visiones materialistas del éxito. “El dinero no lo es todo. Lo que nos hace sentir orgullosos es servir a nuestro pueblo, servir a nuestra patria”.

Por otro lado, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado explicó que la Beca Gertrudis Bocanegra para educación superior consiste en un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, que recibirán los chiapanecos a lo largo de toda su trayectoria escolar, desde la educación básica hasta la universidad.

Más tarde, la presidenta Sheinbaum, acompañada de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y otros funcionarios federales, inauguró el Puente Nichupté, de poco más de 11 kilómetros, y en un lo que dijo, sería un mensaje breve, subrayó que los gobiernos del pasado construyeron desigualdad, corrupción y odio.

“Solo quiero decir que donde antes había corrupción hoy hay honestidad, donde antes había desigualdad, hoy hay igualdad; donde antes se construían barreras, hoy se construyen puentes”, aseveró.