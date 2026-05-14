Palcohabientes y dueños de plateas dan revés al Estadio Banorte y a la FIFA gracias a medidas cautelares otorgadas por juez

Un juez federal otorgó medidas cautelares a los palcohabientes del Estadio Azteca, permitiéndoles acceder y usar sus espacios durante el Mundial 2026 pese a las restricciones de la FIFA

Los palcohabientes y dueños de plateas del Estadio Azteca —rebautizado como Estadio Banorte por motivos comerciales— han dado un duro revés al dueño del inmueble, Grupo Ollamani, Futbol del Distrito Federal, SA de CV y la FIFA. Un juez federal otorgó cuatro medidas cautelares a los afiliados a la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, por lo que se les ha autorizado el acceso a estos espacios de su propiedad, con alimentos y bebidas a menos de un mes del Mundial 2026.

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Todo comenzó cuando el consorcio liderado por Emilio Azcárraga Jean emitió una disposición que cayó como balde de agua fría entre los propietarios de los palcos. La advertencia fue que durante el evento deportivo no podrían revender ni comercializar sus espacios. Y la amenaza contundente fue que si la FIFA detectaba alguna irregularidad, simplemente les cancelarían el acceso. Pero ahora, con esta decisión con respaldo jurídico, esta asociación comienza a ver la luz en su intento por hacer valer los acuerdos estipulados hace más de 60 años.

“Un juez federal nos ha otorgado ya a la asociación unas medidas cautelares que consisten, número uno, en que palcos pueden introducir alimentos y bebidas durante el Mundial. Es una orden judicial, no sujeta interpretación ni a que el estadio quiera o no cumplirla. Es una obligación dictada por un juez federal. La segunda medida fue que tenemos derecho, tal y como lo establecen nuestros títulos, a estacionamientos para los palcos. La medida tres establece claramente que palcos y plateas pueden ser vendidas, rentadas, traspasadas”, afirmó Roberto Ruano, vocero y líder de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas.

Ruano convocó junto a su abogado, el doctor Balfre Morales Martínez, a la prensa a las afueras del Coloso de Santa Úrsula para dar a conocer los detalles sobre estas medidas cautelares que dio un juez para que puedan ocupar los espacios como viene el título original que adquirieron en 1965.

“El juez ya otorgó esa protección a nuestros afiliados y, por último, están obligando a la FIFA a que nos otorguen nuestros accesos tal y como están establecidos en nuestros títulos. En caso de que FIFA o el estadio no nos otorguen las entradas, esta medida autoriza que entremos a los siguientes eventos, incluidos el Mundial, con nuestros títulos de propiedad. Y con eso tendremos derecho a acceder a la asociación. Es bien importante mencionar que estas medidas sólo aplican para afiliados a la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, no es para todos. Aprovecho para invitar a palcos y plateas que nos sean afiliados a que lo hagan, para que puedan ser beneficiados con estas medidas”, explicó.

A más tardar este viernes 15 de mayo, se notificará formalmente a la FIFA, a Grupo Ollamani y a la empresa Futbol del Distrito Federal sobre estas medidas cautelares. En caso de que las medidas cautelares no se respeten, se solicitarán medidas de apremio establecidas en la ley y se deberán hacer valer en su momento, mismas que van desde una multa hasta a un arresto.

“Es una respuesta a las actitudes que ha tenido el Estadio hacia nosotros. Se les ha olvidado que el Estadio existe gracias a la aportación que hubo en su momento de palcos y plateas y están claramente en las condiciones establecidas en nuestros títulos de aportación. Ninguna ley, ningún reglamento puede pasar por encima de ella, de lo que ya está establecido en este contrato. La justicia, una vez más, nos dio la razón porque la tenemos”, afirmó el líder de la asociación.

Hace unas semanas se había dado a conocer que el Estadio Ciudad de México, nombre que tendrá durante la Copa del Mundo, le tendrá que pagar a la FIFA un total de mil 87 millones de pesos a partir del 20 de mayo para liberar palcos y plateas, ya que si bien el organismo tomó recién posesión del recinto, no puede explotar estos espacios durante la Copa del Mundo, toda vez que son propiedad de particulares.

“Nuestra intención siempre fue el diálogo con el Estadio. En un principio lo hubo, estábamos llegando a buenos acuerdos. Lamentablemente hubo un cambio de administración en el recinto. El nuevo director no lo conocemos. No sabemos bien ni cómo se llama. A raíz de esto, las pláticas que habíamos tenido muy cordiales y avanzando con Félix Aguirre se suspendieron”, señaló Ruano.

“La respuesta del Estadio ha sido correos amenazadores que nos van a suspender nuestros derechos, que tenemos que venir nuevamente a registrarnos para otra vez los boletos. No toman en cuenta que muchos palcohabientes viven fuera de la ciudad, inclusive fuera del país, y que el hacerlos venir una y otra vez para trámites burocráticos tampoco lo consideramos apropiado. Es por eso que un juez federal determinó estas medidas que menciono. Es un logro más para todos nuestros afiliados. Ya ganamos el Mundial y ahora esperamos que respeten nuestras leyes”, finalizó.