Conoce la cartelera del Palenque de Cuernavaca 2026, fechas de presentación, artistas confirmados y precio de los boletos para uno de los eventos más esperados

La espera terminó para los amantes del regional mexicano y la fiesta en Morelos, ya que el Palenque Cuernavaca 2026 comenzó a revelar los primeros artistas que formarán parte de su cartelera.

La “Ciudad de la Eterna Primavera”, como se conoce a Cuernavaca, se prepara para recibir una serie de presentaciones que iniciarán a finales de marzo y se extenderán durante varias semanas.

Fechas del Palenque Cuernavaca 2026

De acuerdo con los organizadores, el Palenque Cuernavaca 2026 comenzará el 28 de marzo y concluirá el 11 de abril, periodo en el que se realizarán distintos conciertos con artistas destacados del género regional mexicano.

La cartelera busca reunir a lo mejor de estilos como la banda sinaloense, el sierreño y el pasito duranguense, consolidando al palenque como uno de los principales escenarios de entretenimiento en el estado de Morelos durante la temporada de ferias.

Artistas confirmados para el palenque

Entre los primeros artistas confirmados se encuentra El Trono de México, quienes serán los encargados de abrir el ambiente el viernes 27 de marzo con su característico estilo de pasito duranguense.

El sábado 28 de marzo llegará una de las agrupaciones más populares del regional mexicano, Banda MS, que hará cantar al público con sus grandes éxitos. Además, el viernes 3 de abril se presentarán Jorge Medina y Josi Cuen, en un espectáculo conjunto muy esperado por los seguidores del género.

El cartel también incluye al cantante y compositor Eden Muñoz, quien se presentará el sábado 4 de abril para compartir su estilo único y su repertorio de éxitos, consolidándose como uno de los momentos más atractivos del evento.

Venta de boletos y más anuncios por venir

Los boletos estarán disponibles en línea a través de la plataforma SoluTicket.mx, mientras que para más información sobre precios, zonas o detalles del evento, los organizadores habilitaron el número +52 33 3821 1923 y sus redes sociales bajo el usuario @palenquecuernavaca.

Además, se espera que en los próximos días se anuncien más artistas que completarán la cartelera del Palenque Cuernavaca 2026.