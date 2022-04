PAN a AMLO: No se aferre a su reforma eléctrica

POR RITA MAGAÑA

Senadores del PAN le expresaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se aferre a su reforma eléctrica que hará más caro el recibo de la luz, luego de que el Ejecutivo federal llamó a miembros del PRI a rebelarse contra su dirigencia y votar a favor de su iniciativa.

En su cuenta de Twitter, la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López Rabadán, le pidió a López Obrador que ya deje de dividir a los mexicanos y no le dé más poder al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Además, la panista le expresó al Presidente la necesidad de que ya no genere energías sucias, en resumen: urge que no se apruebe la reforma eléctrica que dañará el bolsillo de los mexicanos.

Sr @lopezobrador_:

No divida a los Mexicanos.

NO se aferre a una reforma que hará más caro el recibo de la luz.

No le dé más poder a Bartlett.

No genere energías sucias.

En resumen: URGE QUE NO SE APRUEBE LA REFORMA ELÉCTRICA QUE DAÑARÁ EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS.

— Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 1, 2022