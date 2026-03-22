Acción Nacional resolvió que sus candidaturas para 2027 se definirán mediante un esquema abierto en el que la ciudadanía participará directamente, dejando fuera los métodos de designación interna.

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El presidente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, explicó que el proceso permitirá la inscripción de cualquier persona interesada, sin requisito de militancia, a través de una plataforma digital. Para participar, señaló, bastará con contar con credencial de elector, acceso a un teléfono y reconocimiento en su entorno.

Precisó que la selección no será inmediata, sino que incluirá distintas fases. Los aspirantes deberán pasar por entrevistas, presentar sus propuestas en espacios públicos y confrontar sus planteamientos con otros perfiles antes de llegar a una encuesta que definirá a quienes obtendrán las candidaturas.

Indicó que ninguna postulación estará apartada para grupos o liderazgos del partido y que todas se someterán a evaluación ciudadana. Informó que alrededor de cinco mil personas ya completaron su registro en este nuevo mecanismo.

Romero Herrera sostuvo que este modelo busca elevar el nivel de competencia interna y diferenciarse de prácticas de otros partidos donde las candidaturas se definen de manera anticipada. Añadió que también se verificará la trayectoria de quienes se inscriban para descartar perfiles con posibles vínculos ilícitos.

Convocó a la ciudadanía a participar, en particular a quienes no se identifican con la política tradicional, al considerar que este esquema permitirá renovar la representación del partido.

El dirigente panista insistió en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rompa con lo que calificó como un pacto con el crimen organizado, así como con prácticas relacionadas con el huachicol y con la etapa política del expresidente Andrés Manuel López Obrador.