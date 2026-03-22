PAN advierte mortandad de peces y contaminación en Río Seco tras derrame en Dos Bocas; pide atender daños

El diputado Daniel Chimal García exigió a la FGR informar sobre los avances en la investigación del siniestro que dejó cinco muertos y daños ambientales.

El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados advirtió mortandad de peces y contaminación en el Río Seco a raíz del derrame ocurrido en instalaciones de Dos Bocas, en Tabasco, por lo que pidió a las autoridades federales y estatales reconocer los daños y atender a la población afectada.

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El diputado Daniel Chimal García indicó que existen evidencias en la zona que contrastan con la versión oficial, la cual sostiene que no se han detectado este tipo de afectaciones durante las inspecciones. Señaló que la mortandad de peces continúa siendo visible en las orillas del río, lo que confirma el impacto ambiental tras el incidente.

“Ya hay evidencia de peces muertos y agua del río totalmente contaminada, mientras que Pemex se limita a reconocer el daño que causó la negligencia de sus funcionarios tras el incendio que, lamentablemente, también dejó muertes”, afirmó.

El legislador expuso que las afectaciones no sólo son ambientales, sino que han tenido repercusiones directas en la economía local, particularmente en pescadores, lancheros y establecimientos vinculados a la actividad en la zona, lo que ha impactado el ingreso de familias que dependen del río.

Ante este escenario, solicitó a la Secretaría de Bienestar, Petróleos Mexicanos y al gobierno de Tabasco implementar medidas de apoyo inmediato para los sectores afectados.

“Es necesario abrir una bolsa de ayuda para pescadores, lancheros y restauranteros, levantar un censo y apoyar en este momento tan delicado. Son ellos quienes dependen directamente de la actividad en la zona”, señaló.

Asimismo, demandó a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el siniestro, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, así como esclarecer las causas del incidente y las responsabilidades correspondientes.

Añadió que, ante la suspensión de actividades en el río debido al riesgo que representan los residuos para la salud y el medio ambiente, es necesario que las autoridades informen a la población sobre los procesos de limpieza y las acciones sanitarias que se llevarán a cabo.

“Si bien sabemos que están suspendidas las actividades marinas en este río, debido a que los residuos representan un riesgo para la salud y el medio ambiente, es necesario informar a la población sobre los procesos de limpia o acciones sanitarias en este contexto”, indicó.