PAN advierte que el Metro CDMX es una “bomba de tiempo” por falta de mantenimiento

La diputada local Laura Álvarez afirmó que las protestas de los trabajadores se deben a las condiciones de alto riesgo en las que opera el servicio

Ante las protestas de trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que han generado retrasos y aglomeraciones en diferentes estaciones, la diputada panista Laura Álvarez demandó al gobierno capitalino presentar una radiografía actual tanto en términos presupuestarios, de infraestructura y operatividad de este transporte.

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La legisladora panista precisó que los trabajadores han denunciado la falta de mantenimiento, refacciones, insumos y condiciones de seguridad y que el gobierno capitalino solo ha presentado oídos sordos y nula sensibilidad para el tema.

Sentenció que los trabajadores han alertado sobre posibles descarrilamientos, durmientes dañados, como sucedió con el Tren Interoceánico pero ahora en la capital, y se ha reportado que el 70 por ciento de los trenes requiere mantenimiento mayor urgente.

Ante ello, dijo, es muy importante conocer cómo está funcionando este medio de transporte que día con día presenta múltiples fallas.

La panista comentó que el director del Metro tiene que estar más atento para garantizar la seguridad del sistema, así como una movilidad digna ante las constantes intermitencias.

“En el Congreso CDMX, el PAN apoyó el presupuesto para el Metro tal y como se estableció desde el gobierno, estamos en el papel de exigir qué están haciendo con esos recursos; el Metro tiene en 2026 el presupuesto más grande en su historia, más de 25 mil millones de pesos, la pregunta que nos hacemos es: ¿En dónde está ese dinero?“, insistió.

Laura Álvarez criticó que mientras Adrián Ruvalcaba, director del Metro, anda distraído paseando por Cuajimalpa entregando canchas de futbol, el sistema se esté cayendo.

“Este no es el Metro que merecen los capitalinos, presupuesto tienen, lo que falta en este gobierno es capacidad. Es increíble que piensen que, por remodelar una línea, las restantes 11 pueden caerse a pedazos. Pasa el tiempo y seguimos viendo vagones con flamazos, fallas eléctricas constantes, escaleras eléctricas inservibles y trenes en completo abandono“, insistió.

Asimismo, la panista dijo que el sindicato del Metro tiene las puertas abiertas en Acción Nacional para apoyarlos en sus reclamos legítimos. “En el PAN coincidimos con sus demandas para que los trabajadores cuenten con salarios dignos, refacciones de calidad, atención a sus demandas y sean atendidos cuantos antes sus llamados de atención sobre posibles descarrilamientos“, refrendó.

La panista precisó que el PAN seguirá apoyando desde el Congreso que se solicite a las autoridades que haya recursos para el mantenimiento de trenes pues, con anterioridad, ha señalado que solo 68 trenes están en buen estado de un total de 394 convoyes con que cuenta el sistema. La situación es tan delicada que hoy sólo operan 256 unidades, es decir, 138 están fuera de circulación.

“Es sin duda una bomba de tiempo, no podemos esperar a que ocurra una desgracia para atender los problemas serios y de fondo que hay en el Metro, necesitamos reforzar los protocolos, atender con visión las demandas de los trabajadores y desde luego, vigilar cómo se gasta el dinero público“, concluyó.