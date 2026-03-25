PAN asegura voto en bloque contra el “Plan B”; no habrá sorpresas: Ricardo Anaya Cortés

El coordinador del PAN en el Senado afirmó que tienen todos los votos garantizados para rechazar la reforma electoral y descartó que Morena obtenga apoyo de su bancada

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que su bancada tiene todos los votos garantizados para rechazar la reforma electoral conocida como “Plan B”, por lo que afirmó que no habrá sorpresas por parte de su grupo parlamentario.

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Previo a la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el legislador indicó que la decisión ya fue acordada al interior del PAN.

“Absolutamente. Lo tenemos ya platicado, votado al interior del Grupo Parlamentario. Todo el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado va a votar en contra de este bodrio, de este adefesio de reforma hecha con las patas y que no se hace cargo de los verdaderos problemas de la democracia mexicana”, apuntó.

Anaya Cortés sostuvo que las reformas deben atender problemáticas concretas y señaló que, desde su perspectiva, existen dos temas centrales que no están siendo considerados.

“Las reformas sirven para eso, para resolver problemas y los dos problemas de la democracia mexicana son: uno, el dinero del narco, que Morena quiere seguir recibiendo; y dos, la sobre representación, que explica por qué sacaron el 54% de los votos y se quedaron con el control del 72% de la Cámara”.