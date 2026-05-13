Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, afirmó que la denuncia de juicio político contra Maru Campos es un distractor para desviar la atención de los llamados “narco gobiernos”

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, afirmó que la dirigencia panista cierra filas con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante la intención de Morena de impulsar una demanda de juicio político en su contra.

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El dirigente sostuvo que, mientras el gobierno federal “defiende y encubre” a Rubén Rocha, a quien señaló por presuntos vínculos con el narcotráfico, también ataca y desacredita a Maru Campos, a quien atribuyó acciones de combate al crimen organizado por su papel en Chihuahua.

Romero Herrera señaló que el anuncio de Morena sobre un posible juicio político contra la mandataria estatal es, a su juicio, un distractor político para evitar el debate sobre lo que calificó como “narco gobiernos morenistas”. En ese contexto, lanzó señalamientos directos al partido guinda: “En Morena son vulgares, cínicos, narcotraficantes y mentirosos”, expresó.

A través de un video difundido en redes sociales, el dirigente panista aseguró que mientras el PAN combate a los delincuentes, Morena —dijo— los lleva a posiciones de gobierno, y que ahora busca generar un espectáculo mediático para desacreditar a una gobernadora que, según su versión, no enfrenta acusaciones formales y ha realizado un buen trabajo, particularmente en el desmantelamiento de un narcolaboratorio de gran escala.

Asimismo, advirtió que la sociedad chihuahuense no desea un “narcogobierno”, y extendió críticas a entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Norte y Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero, al referirse a presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

En ese marco, mencionó señalamientos contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez y otros funcionarios, a quienes vinculó con presuntos pactos con el crimen organizado durante procesos electorales, incluyendo acusaciones de violencia, amenazas, coacción y financiamiento ilícito, además de referir la participación de Américo Villarreal y Mario Delgado en dichos contextos.

Finalmente, Romero Herrera afirmó que el PAN se mantendrá atento a las investigaciones oficiales sobre los hechos ocurridos el 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, y reiteró su respaldo a las acciones del gobierno estatal en materia de seguridad.