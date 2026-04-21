Señala posibles violaciones graves a la ley durante el proceso de formulación, difusión y consulta del Plan General de Desarrollo

La presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina contra de la titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez Kuri, por presuntas violaciones graves a la ley durante el proceso de formulación, difusión y consulta del Plan General de Desarrollo.

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La legisladora panista aseguró que el proceso estuvo marcado por la simulación, la opacidad y el incumplimiento deliberado de obligaciones legales básicas y sentenció que el documento nace viciado, por lo que no se puede construir desarrollo sobre un proceso ilegal.

“Aquí no estamos frente a errores administrativos, estamos frente a un patrón de decisiones que ignoraron la ley como si fuera opcional”, dijo en conferencia de prensa.

Recalcó que el Plan General de Desarrollo nunca fue presentado a la Junta de Gobierno para su aprobación, como lo exige la ley, lo que pone en duda su validez desde el origen.

Además, no hubo un proceso de difusión, violentando el principio de máxima publicidad; el documento se hizo público apenas durante tres horas antes de la consulta.

A esto se suma que se ocultaron los mecanismos de participación ciudadana, ya que no existe un anexo que documente cómo se integraron las opiniones de la ciudadanía.

Garza consideró que ante la gravedad de los hechos es necesaria la separación inmediata del cargo de Patricia Ramírez, para garantizar una investigación sin interferencias.

“No puede haber una investigación seria mientras la persona señalada siga operando desde dentro de la institución. Es un conflicto evidente y una falta de respeto al proceso. Si no hay consecuencias, entonces la ley en esta ciudad es letra muerta“, concluyó.